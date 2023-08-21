男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部被看光！一票看完喊：太可怕

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

你會管另一半的穿著嗎？一名女網友表示，日前和朋友聚會，男友覺得她穿得太露了，要求她換衣服，但她不願意，雙方爆發口角爭執，結果在拉扯下，她的上衣直接被扯開，「胸部露出來，還被路人看到」。雖然男友事後有道歉，但她不知道是否該原諒。文章曝光後掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，前幾天和朋友約出去，總共7個女生和1個Gay，但她換好衣服準備赴約時，男友卻覺得穿太露了，不准她出去。但她認為其他女生朋友的身材更好，「而且這不是我第一次這樣穿」，對方卻堅持要她換衣服，還說「我不在妳身邊，不可以穿這樣」，雙方因此爆發口角衝突。

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2人走出門後仍不停爭吵，男友還拉扯她的衣服要求更換，結果她胸前的蝴蝶結就被扯開了，「胸部直接露出來，還被路人看到」，男友發現她裡面沒穿內衣又整個炸鍋，她則被氣哭，抓著衣服就跑走了。後來男友請假跑去找她道歉，但她不知道該不該原諒，「這次扯衣服，下次會不會動手？我真的害怕」，於是PO文想看看眾人想法。

▲原PO衣服被男友扯開。穿搭照為示意圖，並非原PO本人。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友看到後紛紛表示，「他以後會不會動手我不知道，但我知道他以後對你的穿著跟私交肯定會繼續干預」、「不知道之後會不會動手，但你只要這次原諒他，以後一定會有干涉穿衣自由的事情發生，而且不只一次，交友也是」、「我覺得你男友有問題」、「衣服很漂亮啊，漂亮穿出門怎麼了，你男友也太可怕，我是你的話，我當下會覺得很委屈又丟臉耶，不能好好講一定要動手嗎」。

但也有許多人認為原PO也有問題，「拍拍可憐的男友，穿那種衣服裡面不穿還不能管，希望他能找到更好的」、「扯衣服是真的不行，但我覺得妳男友應該非常沒有安全感，好好溝通吧」、「不是說不能穿，好歹也打個死結吧，不小心勾到什麼的也太危險，就跟鞋帶只綁一個蝴蝶結一樣，走一走也是會鬆啊，而且裡面還什麼都沒穿，不是更應該要打死結嗎」、「等等不小心一扯就整件打開了，是真的蠻危險的吧」、「其實我覺得不管是不是跟女生出門，只要自己出門在外，沒有異性陪同本來就要小心，每個人都有穿衣自由沒錯，但是一扯就開的衣服…我是覺得可以不必這麼堅持一定要穿這件出門」。

另外，還有人指出2人不適合，「那就換一個可以接受這種穿著的男朋友」、「認真講找一個能接受，三觀合的比較重要，不然妳這樣下去也是兩個都不開心，還有坦白說，我覺得他敢爆炸，就不要在那求原諒，為了控制你的穿著在那動手動腳，以後就真的敢打你，又說都是你害他情緒上了頭」、「錯在價值觀不合，然後雙方都沒有想為對方著想的意思，然後大馬路上動手動腳的，已經是失去理智跟尊重了」、「你高興穿什麼完全是你的自由，希望你能遇到學會尊重你的另一半」。