包廂吵到戶外！K歌一言不合變K人　北市信義區濺血警出動快打

記者張君豪、蔡怡萍／台北報導

台北市信義區傳出暴力鬥毆事件！今（16）日凌晨2時許在松壽路一間KTV外有數名男女發生口角，進而爆發拉扯衝突，警方獲報到場，發現25歲陳男遭同間包廂的33歲吳男打傷臉部濺血，一旁還有數名友人勸架，警方隨即將相關人帶回派出所釐清案情，並依傷害罪嫌偵辦。

▲北市信義區KTV外發生拉扯鬥毆，同間包廂的酒客間爆發肢體衝突遭帶回派出所。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



警方指出，台北市信義分局於16日2時許接獲轉報，在松壽路週邊有吵架糾紛，並衍生肢體衝突，分局立即派遣快打警力到場查處，經初步瞭解，25歲陳姓男子與33歲吳姓犯嫌等數名友人原先在KTV同間包廂內飲酒唱歌，過程中陳男與吳男、24歲湯女發生口角，雙方於是相約到KTV外溝通。

不料，過程中雙方情緒激動，陳男突遭吳男及另名男子朝臉部攻擊，導致陳男擦挫傷，隨後數名友人陸續上前勸架，警力趕到後立刻將被害人及犯嫌帶回派出所釐清，全案依刑法傷害罪偵辦。

信義分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜通報警方到場，信義分局嚴正宣示，絕不容許酒後違法脫序行為影響社會治安，挑戰警方嚴正執法決心，將持續加強防制各類不法犯罪，對於違序違法暴行鬥毆等情事，絕對依法究辦，決不寬貸。