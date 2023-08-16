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社會 社會焦點 保障人權

貪玩汪星人街頭迷途　北投警「掃晶片」尋主人助團聚

▲▼ 警員吳宗翰、黃昭仁 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投警分局警員吳宗翰（左）、黃昭仁協助走失狗狗找到主人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

晶片真的很重要！北市北投區日前有民眾在中央北路四段發現疑走失的米克斯，立刻帶狗狗到關渡派出所請求協助尋找飼主。警員吳宗翰、黃昭仁見狀，先提供飲用水給狗狗解渴，同時打開罐頭協助餵食，2員警也立刻通報動保處人員前來掃描晶片，立刻通知飼主前來助團圓。

警方表示，因為該犬隻雖非品種狗，但身上綁有胸背帶，研判是有人飼養而非流浪犬，立刻通報動保處到場協助處理，經動保處人員掃瞄確認犬隻體內有植入晶片，順利查詢到飼主的聯絡資料，員警立即致電飼主前來認領。

▲▼ 警員吳宗翰、黃昭仁 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局關渡派出所警員吳宗翰、黃昭仁協助走失狗與主人團聚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

當飼主焦急趕至派出所後示，寶貝愛犬已飼養多年，情同家人，平常會自行外出在住家附近散步，當日一時沒注意，跑到遠處溜躂、整日未歸，所幸有警方與動保處的協助，才讓愛犬重回家中，飼主對於警方熱心積極的服務態度非常感激。

北投分局呼籲，為提升飼主的責任及有效杜絕遺棄犬貓的行為，現有法律規定所有犬、貓均需植入晶片並上網辦理登記，若不慎家中飼養的犬、貓走失，才能迅速且有效率地找回愛犬、愛貓。

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