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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【監所技能銜接助更生】家是一輩子的牽絆　彰所自主監外作業

▲▼阿帆在工廠認真工作。（圖片提供:法務部矯正署彰化看守所）

▲阿帆在工廠認真工作，盼望早日回家。（圖片提供:法務部矯正署彰化看守所）

記者吳銘峯／台北報導

在枯燥乏味、水泥圍起的高牆內，收容人阿帆（化名）原本在看守所內參加紙品加工作業。固定式的生活作息、被動的管理模式，每天周而復始地上映著，總覺得生活沒有目標。

阿帆常思索自己的角色及對家庭的責任，在彰化看守所教輔小組鼓勵下，他申請自主監外作業外出工作，讓自己有更充實的機會，所賺的勞作金也可照顧家人，使日子有不一樣的感受，自己感覺更有存在的意義跟價值。

踏出改變的第一步　工作中重拾以往生活模式

阿帆說：「很幸運有機會出去作業，讓我能體驗圍牆外的現況與變化。」剛開始到外面工作有些不適應，每天下班回到所裡面阿帆都覺得很疲累，對外面的世界有很大的距離感與疏遠感。在監所內，每一件事都有監所人員的指示跟管理，這跟阿帆在外面工廠所面對的人、事、物有著很大的不同。阿帆很感謝監所給他這次機會能體會外面的變化，讓他能早日適應工作及生活。在監所已經服刑3年多，阿帆已習慣監所的管理和生活模式；而現在於外面工廠，不管是面對的事情、與人的相處跟生活方式都有很大的差異。在出所前能到工廠工作，讓阿帆不致於跟社會太過疏離，也較能適應日後在社會的生活。

家人從未放棄　願改變自己讓家人看到

而面對家人，阿帆反思以前的自己真的很不懂事，從小生長在安康優渥的環境，一路走來順風順水，從沒想過身處監牢的一天。人總是失去後才知道珍惜，並瞭解到自由的可貴及家人的重要。服刑3年多，家人有空就來看阿帆，讓他知道家人從不曾放棄他。阿帆父親跟他說：「人生在世難免腳步走岔，做錯事沒關係，但一定要知道錯在哪裡，然後改過不再犯錯；只要你肯改，一切都來得及。」

這些話，剛開始阿帆連一句話都聽不進去，總是不停的抱怨。直到妹妹來懇親時，告知父親腳傷住院，阿帆的淚水不禁潰堤，久久不能自抑，心中滿滿的不捨與懊悔。父親對阿帆的愛，他從不曾去體會及感受，因為記憶中的父親總是強悍的。現在妹妹跟他說，父親老了，需要哥哥早日回家照顧。心裡的難過與懊惱難以言喻。

家是一輩子的牽絆　未來要好好孝順家人

知道能去監外工作，父親一開始也是滿滿的擔心跟憂慮，深怕阿帆像媒體播報的新聞個案一樣，一時糊塗，犯傻脫逃。在經過自主監外作業出工前的講習與面談以後，家人的疑慮方獲得消減；加上感受到這幾個月來阿帆在自主監外作業工廠的改變，家人轉而十分的支持與鼓勵。

家人是一輩子的牽絆，阿帆深懷感激。也感謝政府良好的政策及所方給他這樣的機會，讓阿帆品嘗到幸福與關愛的滋味，也對自己有進一步的認識與改變。希望能藉由這次的機會，好好改過自新。回去後，好好孝順父親，重新做人。

▼阿帆在工廠認真工作。（圖片提供:法務部矯正署彰化看守所）

▲▼阿帆在工廠認真工作。（圖片提供:法務部矯正署彰化看守所）

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