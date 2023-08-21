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參加「還路於民」遊行遭酸爆　余爸爸氣炸：終於領教側翼的厲害

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／翻攝自余爸爸臉書，下同）

記者林東良／台南報導

台南3歲余姓女童的爸爸，20日專程北上參加「還路於民」大遊行，未料在網路上被酸民酸爆，余爸爸氣得於21日凌晨在臉書發文，他說他本人是「泛綠」，也沒有要選舉做政治人物，只是很單純希望政府能尊重行人路權，讓女兒的憾事不要再發生，但酸民的酸言酸語，讓他看了「差點吐血」！

余爸爸指出：「從台北開回台南一趟，我的政黨人設變化無窮，剛剛看了各媒體報導底下的留言差點吐血，藍的酸民說我自己選的政府怪誰，綠的酸民說我一定是國民黨的人，死也不相信我是泛綠的，今天終於領教到側翼的厲害了（藍綠都有）」。

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

余爸爸PO出他在「還路於民」活動中演說的稿子內容，並說：「講稿當然內容沒有一模一樣，但至少80％是照稿唸的，從女兒事件起，每次的發言每次的擬稿，都是我自己」，余爸爸也針對酸民疑義提出澄清指出：一、他女兒並非自己過馬路，是由他太太牽著她的手一起過，他太太也被撞，目前還在治療中，他們很專心的走在人行道上，請自行上網Google。二、很多綠色側翼說他是假的泛綠支持者，請看一下他提供的照片最後一張，那是之前他FB動態跳出的回憶，他說：長久以來都支持民進黨，小英選第二任時，他反對過她，因為他覺得她做的不如想像中的好，但最後還是票投給她，至於什麼原因，有在關心政治的人應該知道。三、賴副與侯市長都沒有巧遇他，是他從台上走下來時，他們主動來關心的，至於要說他們一定是作秀之類的，他就不予置評了。

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

四、從他女兒發生事情的哪天起，他從來沒把她的身亡怪罪政府，肇事者當然得承擔最大的責任，今天站出來的目的 也不是要向政府申請國賠，所以酸民們也不需要擔心你們繳稅的錢會被領走。五、他知道自己的學經歷不夠格當政治人物，因此沒有要參選任何職務，至少10年內不會，10年的時間很長，他無法保證自己的人生會不會又有不同的想法，畢竟他從來也沒想過會有在萬人面前說話的一天，還是用著沉痛的心情。六、請停止拿王委員（小燈泡媽）與他做類比，誠如他提到的，他的學經歷與她相差甚遠，也請酸民們停止在王委員身上撒鹽，不管您的政黨傾向是如何的，都不必要把自己的快樂建立在別人的傷口上，因為這真的很痛。

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

余志祥在20日開車返回台南時，他也在臉書PO文表示：「再次謝謝關心行人議題的所有人，不管您是政府官員還是民意代表或者只是平凡的老百姓，都謝謝你們，也請您們繼續監督政府，要請他們兌現今天在現場所說的話，遊行結束不代表真的結束，這只是一個開端，一個為了台灣道路改革的開始，也謝謝今天冒著大雨參與的所有人，您們大家都很棒」。

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻被網路酸民酸爆，氣得凌晨在臉書PO文說明立場。（圖／林東良翻攝、余爸爸臉書，下同）

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