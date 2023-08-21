麥當勞超殺優惠券「現省2843元」！大薯、4塊麥克鷄塊「1元多1件」

▲麥當勞夏季超殺優惠券。（圖／業者提供，下同）

文／彭蕙珍／今周刊

把握暑假最後尾巴，台灣麥當勞即日起祭出最新「夏季優惠券」！即日起至9/19，連續五周、從早到晚不限次數使用，超狂優惠最高現省2,843元。

除了消費者最喜愛的大薯、4塊麥克鷄塊、薯餅「加一元多一件」，蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等夏季 解渴飲品「買一送一」，101元起、有吃有喝的「超爽大餐」，「雙人共享套餐」只要209元起。還有149元起的「雙人早餐」、早餐套餐「免費升級」經典美式咖啡。

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消費者除了可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口出示手機上的「夏季優惠券」（https://mcdtw.com/3/7/19/）或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「夏季優惠券」專區，直接選購想要的優惠品項。

此外，至8/29為止，歡樂送網路訂餐也有專屬優惠；只要輸入優惠碼「BOGO」，即可享大薯、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典那堤「買一送一」的優惠。

麥當勞最新「夏季優惠券」亮點總整理

美味多1件

經典的大薯、4塊麥克鷄塊和薯餅，全都「加一元多一件」；「買一送一」的部分，除中杯可口可樂、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱）外，還有人氣飲品蜂蜜奶茶（冰/熱）、蜂蜜紅茶（冰），等於是半價超值優惠，消暑又抗漲！

▲4塊雞塊加1元多吃1件。

超爽大餐101元起

豐富澎湃、有吃又有喝的「超爽大餐」千萬別錯過！麥香鷄+4塊麥克鷄塊+小薯+小飲只要101元；勁辣鷄腿堡+4塊麥克鷄塊+小薯+勁辣香鷄翅（一份兩塊）+小飲，五件組只要159元，平均打六折，美味又超值！

雙人共享209元起／大麥克雙享249元起

人氣主餐大麥克、勁辣雞腿堡、麥香魚、雙層牛肉吉事堡、麥脆鷄腿、還有深受歡迎的極選系列蕈菇安格斯牛肉堡等熱門產品，雙主餐+6塊麥克鷄塊+中薯+2杯中飲，只要209至299元，最高現省105元！

雙人早餐149元起／早餐套餐免費升級咖啡

除麥當勞早餐最熱銷的人氣產品「豬肉滿福堡系列」（豬肉滿福堡/豬肉滿福堡加蛋/無敵豬肉滿福堡加蛋），人氣品項麥香魚、現烤焙果、蕈菇嫩蛋焙果堡也入列！搭配麥克鷄塊、薯餅、飲料組成「雙人早餐」，優惠價只要149元起、最多下殺5折。

早餐一定要配咖啡的人有福了！凡購買指定早餐套餐，亦可搭配「免費升級咖啡」優惠，以一杯經典美式咖啡，開啟活力滿滿的一天！

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