麥當勞哪個絕版餐點最神？　全場求「它」回歸：永遠少一味

▲麥當勞。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

速食龍頭麥當勞經常更新菜單，汰換掉不適合的商品，但也有許多停賣商品是消費者的最愛。近日一名網友突然想起，麥當勞以前推出的照燒豬肉堡，裡面的甜鹹醬汁讓他吮指回味，可惜再也吃不到，好奇其他人心中是否也有想念的絕版餐點？文章曝光後，網友紛紛表示「拜託奶昔回歸！」

原PO在PTT發文表示，想到麥當勞以前的商品，印象最深刻的就是照燒豬肉堡，因為他覺得豬肉滿福堡吃起來比較乾，但照燒豬肉堡有加了一款甜鹹醬汁，總讓他覺得吃一個還是不夠，可惜現在都吃不到了，好奇其他人心中是否也有懷念的麥當勞絕版商品？

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文章曝光後，網友紛紛點出心中的最愛，「咖哩豬排堡」、「板烤雞腿堡」、「黃金起司豬排堡，52元就有飽足感」、「巧克力聖代，巧克力還是熱的」、「搖搖薯條！ 好久沒出現了」、「椒香白醬雞腿堡」、「黃金起司豬排堡，還有一個蝦堡」、「當然是焦糖冰奶茶」、「照燒豬肉堡、板烤米香堡」、「冰心雪糕，超級好吃」、「海味小丸子」、「沒人記得北海道奶香豬排堡嗎」、「漂浮汽水」。

▲奶昔呼聲超高。（圖／翻攝自PTT）



其中奶昔是最多人點名的品項，「還我奶昔」、「問就是奶昔」、「奶昔啊」、「不用看，奶昔，兒時的味道」、「問就是奶昔，因為外面超級難買」、「唯一支持奶昔」、「奶昔+1」、「哭啊，絕對是奶昔」、「還我奶昔大哥」、「奶昔超好喝」、「唯一懷念的就是奶昔」、「沒有奶昔的麥當勞永遠少一味」、「好想再喝到麥當勞的奶昔喔」。