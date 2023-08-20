航空迷注意！林業署「航測主題展」揭秘　航遙測分署空拍任務

▲「飛高高，看我家－2023航測主題特展」揭航測任務神秘面紗。（圖／林業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

近年來國內掀起無人機熱潮，空中攝影廣泛應用各行各業，但早在60年前，隸屬農業部林業及自然保育署的航測及遙測分署，就開始執行航空攝影業務，進行全台各地景地貌航拍工作。想要瞭解航遙測分署業務，即日起至12月17日在林業署保育小站登場的「飛高高，看我家－2023航測主題展」，開箱航空測量的作業過程及藏在航照圖裡的大小故事，認識這個在台灣獨一無二的航空測量機關。

航遙測分署前身是農委會林務局農林航空測量所，配合農業部升格改組更名為林業及自然保育署的航測及遙測分署，透過「飛高高，看我家－2023航測主題展」可窺知航遙測分署的神奇任務。

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「飛高高，看我家－2023航測主題展」將介紹航遙測分署的航拍員如何乘坐飛機在高空進行航空攝影、相應地面作業人員進行測量，而在拍攝結束後，製圖人員如何將影像變成一張張的有標準比例尺及坐標的基本圖，以及透過反光立體鏡讓照片從平面變成具有立體感。現場也從百萬張的各種航攝影像挑選出美麗台灣的景色布置在展場四周，透過體驗式展覽帶領民眾一同開箱航空測量的作業過程及藏在航照圖裡的大小故事。

展覽期間也規劃多場主題活動，包括專家講座、工作體驗及社區走讀導覽等，除邀請空拍員現身說法並帶領民眾實際操作測量儀器，體驗航遙測作業外，也將走訪康青龍街區並比對不同時期的航攝影像，讓民眾穿越時空探索城市發展的軌跡，藉由活動更深入體會航測作業與日常生活的關聯性。活動資訊可參考林業署航遙測分署官網及Facebook粉絲專頁。

飛高高，看我家－2023航測主題特展

展覽時間：112年8月15日至12月17日，早上9點至下午5點(每週一休館)

展覽地點：林業署保育小站(臺北市大安區金山南路二段203巷24號)

Facebook粉絲專頁：「林業署航測及遙測分署－360Face」





▲「飛高高，看我家－2023航測主題特展」展出各種航測工具。（圖／林業署提供）