　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

情人眼中你是哪種Honey？七夕心測揭露你的甜系Honey屬性

▲▼七夕,情人節,心理測驗,蜂蜜,定情物,玫瑰。（圖／業者提供）

▲七夕情人節快到了，來玩心理測驗一探在情人眼中的你是哪種甜系寶貝。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

溫馨提醒有另一半的人特別注意了，8/22七夕情人節即將到來囉～每年農曆7月7日是牽牛星和織女星相會的日子，浪漫的七夕情侶們會互送禮物表達心意，來維繫兩顆相愛的心，而一份送到心坎裡的禮物能幫助加深感情，讓愛意延續。在這重要的節日裡，別讓對方猜心，透過測驗揭開彼此神秘的面紗，看看你在另一半心中是什麼模樣、是哪種Honey？最能代表你們之間的定情之物又會是哪個呢？趕快測看看一探究竟，送出專屬的命定甜蜜禮物吧！

▲▼七夕,情人節,心理測驗,蜂蜜,定情物,玫瑰。（圖／業者提供）

題目：想像情人今日送你一束玫瑰花，你覺得會是什麼顏色？

A、鮮紅玫瑰花
B、五彩繽紛玫瑰
C、黃色玫瑰
D、純白無暇白玫瑰
E、紫色玫瑰花

從5種顏色玫瑰選擇的心理測驗中，一窺自己在情人眼中屬於哪款Honey甜系情人？還能知道最適合彼此之間的定情物是什麼，別忘了丟給另一半一起測驗，讓心中甜蜜蜜，也讓今年七夕情人節甜蜜再升級！

A、鮮紅玫瑰花：你是成熟Honey，專屬Honey定情物是「紅淡比蜂蜜」

▲▼七夕,情人節,心理測驗,蜂蜜,定情物,玫瑰。（圖／業者提供）

鮮豔的紅色展現猶如成熟大人般的風情韻味，就像是來自北台灣山區平溪、瑞芳、基隆樹種「森氏紅淡比」，外型酷似榕樹，夏天會綻放許多白色小花，來自此的蜂蜜最大特徵就是帶有紅潤光澤，口感則溫和醇厚又富有層次，每一口都帶來更深刻的感受；選這個選項的你想必是成熟又富有內涵，喚醒情人對你的探索欲，「紅淡比蜂蜜」就是最適合你的情人節禮物。

B、五彩繽紛玫瑰：你是百變Honey，專屬Honey定情物是「百花蜂蜜」

▲▼七夕,情人節,心理測驗,蜂蜜,定情物,玫瑰。（圖／業者提供）

喜歡多種顏色的你就像採集百花盛開花蜜的百花蜂蜜，永遠都能給另一半驚喜，展現新的樣貌讓人猜不透！以春夏為盛產季節的百花蜂蜜，全台皆有，因季節花種以及氣候的改變，每年採收的百花蜜都會有不一樣的風味，甜中帶酸，層層堆疊、口感豐富，加上易結晶的特性，讓人年年都超期待迎接不同的獨特甜蜜。就像充滿新鮮感個性的你，牢牢抓住情人的心，願意每年都跟你一起品嚐風味百變的百花蜜。

C、黃色玫瑰：你是鄰家男孩、女孩Honey，專屬Honey定情物是「龍眼蜂蜜」

▲▼七夕,情人節,心理測驗,蜂蜜,定情物,玫瑰。（圖／業者提供）

你的隨和好相處散發出獨特魅力，讓每個人都想接近這樣平易近人的你，就像台灣最常見的蜂蜜－－龍眼蜜，春天盛產，以台灣中南部產地為主，深琥珀色澤猶如溫暖的陽光，更是蜂蜜中氣味最濃厚的一款，常被使用在蜂蜜蛋糕裡，成為香濃令人難以忘懷的美味。在情人心中你就是鄰家男孩、女孩般的存在，生活中絕對少不了你，今年就用龍眼蜂蜜為彼此加上不同以往的Honey甜蜜風味吧！

D、純白無暇白玫瑰：你是傲嬌Honey，專屬Honey定情物是「鴨腳木蜂蜜」

▲▼七夕,情人節,心理測驗,蜂蜜,定情物,玫瑰。（圖／業者提供）

外表看似白色般清寡淡然、猶如冷若冰霜的冬天，但其實內心十分溫暖，所謂外冷內熱的人就是你，跟銀白冬季盛產的鴨腳木蜂蜜特性簡直是一模一樣！生長在寒冷冬日的鴨腳木，其特有的蜂蜜口感卻是細緻、綿密又些許微苦，聞起來有人蔘味以及略帶果乾或堅果的調性，在與眾不同的風味中仍保有蜂蜜獨有的甜香溫暖滋味。新蜜為淺金黃色，非常容易結晶，結晶後為乳白色，推薦塗抹於麵包，也適合入菜或是和燒烤類醬汁搭配，七夕不如就用鴨腳木蜂蜜加豐盛大餐陪伴另一半度過浪漫時刻。

E、紫色玫瑰花：你是高雅氣質Honey ，專屬Honey定情物是「荔枝蜂蜜」

▲▼七夕,情人節,心理測驗,蜂蜜,定情物,玫瑰。（圖／業者提供）

優雅氣質就是你的代名詞！紫色不論在中西方都是王室的象徵，選擇紫色玫瑰的你也常在舉手投足之間，不知不覺就流露出高貴氣息，像極了在春天盛產，以高雄、台中、南投產地為主的荔枝蜂蜜。採自荔枝花的蜂蜜，甜味適中帶點微酸，味道高雅而細緻，尾韻帶有的荔枝花香繞鼻久而不散，就像你給情人的感覺一樣尊貴又充滿勾人魅力，只想好好珍惜、慢慢仔細品味你的美好，今年七夕情人節，就用荔枝蜂蜜展現你不同凡響的Honey樣貌吧！

ET快訊
「賴侯柯郭」首度同場較勁！　「還路於民」遊行下午登場
30歲男血便！　照大腸鏡「8公分糜爛物」是癌症
AV女優消失1個月遭傳「杜拜賣身」　打破沉默回應了
李玟血淚音檔燒到那英！　網掀「毀掉姚貝娜」2大黑歷史
雙胞胎拍AV大戰150名女優　爽賺6600萬下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

情人眼中你是哪種Honey？七夕心測揭露你的甜系Honey屬性

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

薇娟.舒華聽員工不熟(G)I-DLE超傷心　設計AI「要帥且有錢」：我好垃圾XD

高雄驚爆情殺案！女慘遭「割喉放血」慘死　男自殘被送醫

情人眼中你是哪種Honey？七夕心測揭露你的甜系Honey屬性

五福星「霸王花」胡慧中現身！台灣群星瞬間變影迷

台電借「山道」理財失血悲劇　點名5電器偷吃電傷荷包

壽星被綁成木乃伊沿街示眾　警一查車子遭註銷...拖吊扣牌照

戴立安分析最新2024民調　「侯友宜、柯文哲還是在纏鬥」

深夜尿尿出事了！金門男路旁草叢小解　失足掉進水井

驚悚畫面曝！苗栗自小客路口逆向撞機車　騎士噴飛10米喪命

紅襪烏里耶斯重擊洋基王牌　連兩天滿貫彈破百年紀錄

賴清德參加還路於民大遊行　談話被酸：2023廢話冠軍

股價「貴森森」創意電子　廁所裏的一張圖片引謝金河關注

2女2男四腳督！　爭嘉市一席立委

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

消費熱門新聞

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

限時5天！超商咖啡「買1送1」

快訊／好市多商品又出包！已下架363罐

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

只有3天！超商「10元烏龍茶」開賣了

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

超商哈根達斯買10送10連5天搶囤

速食店「3大銅板組合餐」連5天搶

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

全聯推出七夕麻糬祭「2件下殺」

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

速食店「2大品項買1送1」連吃8天

速食店6款大比薩下殺199元限定10天吃

更多熱門

相關新聞

七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務

七夕限定！Jo Malone、Dior推出免費花禮包裝服務

七夕情人節倒數計時，不少香氛品牌都推出情人節專屬限定包裝服務，以精緻包裝搭配香氛傳達出甜蜜的香氣，讓這份禮物成為一段獨特幸福回憶。

台南七夕好浪漫

台南七夕好浪漫

浪漫七夕認養犬貓！新北動保處送玫瑰

浪漫七夕認養犬貓！新北動保處送玫瑰

「七夕布織樂」音樂會浪漫登場！

「七夕布織樂」音樂會浪漫登場！

宜蘭有絕美海上鵲橋

宜蘭有絕美海上鵲橋

關鍵字：

七夕情人節心理測驗蜂蜜定情物玫瑰

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

快訊／2縣市豪大雨　午後「雨擴全台」

劉雨柔哽咽曝離婚「真正導火線」！

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

旱溪夜市關東煮6樣400元　遭1星灌爆

貪污院長嘿咻女主播　遭譏華陀再世

情侶「水果刀割喉放血」情殺過程全都錄

4歲弟「全身布滿紅斑」！抽血驗出1細菌感染　全家都中了

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面