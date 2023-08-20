情人眼中你是哪種Honey？七夕心測揭露你的甜系Honey屬性

▲七夕情人節快到了，來玩心理測驗一探在情人眼中的你是哪種甜系寶貝。（圖／資料照，下同）

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溫馨提醒有另一半的人特別注意了，8/22七夕情人節即將到來囉～每年農曆7月7日是牽牛星和織女星相會的日子，浪漫的七夕情侶們會互送禮物表達心意，來維繫兩顆相愛的心，而一份送到心坎裡的禮物能幫助加深感情，讓愛意延續。在這重要的節日裡，別讓對方猜心，透過測驗揭開彼此神秘的面紗，看看你在另一半心中是什麼模樣、是哪種Honey？最能代表你們之間的定情之物又會是哪個呢？趕快測看看一探究竟，送出專屬的命定甜蜜禮物吧！

題目：想像情人今日送你一束玫瑰花，你覺得會是什麼顏色？

A、鮮紅玫瑰花

B、五彩繽紛玫瑰

C、黃色玫瑰

D、純白無暇白玫瑰

E、紫色玫瑰花

從5種顏色玫瑰選擇的心理測驗中，一窺自己在情人眼中屬於哪款Honey甜系情人？還能知道最適合彼此之間的定情物是什麼，別忘了丟給另一半一起測驗，讓心中甜蜜蜜，也讓今年七夕情人節甜蜜再升級！

A、鮮紅玫瑰花：你是成熟Honey，專屬Honey定情物是「紅淡比蜂蜜」

鮮豔的紅色展現猶如成熟大人般的風情韻味，就像是來自北台灣山區平溪、瑞芳、基隆樹種「森氏紅淡比」，外型酷似榕樹，夏天會綻放許多白色小花，來自此的蜂蜜最大特徵就是帶有紅潤光澤，口感則溫和醇厚又富有層次，每一口都帶來更深刻的感受；選這個選項的你想必是成熟又富有內涵，喚醒情人對你的探索欲，「紅淡比蜂蜜」就是最適合你的情人節禮物。

B、五彩繽紛玫瑰：你是百變Honey，專屬Honey定情物是「百花蜂蜜」

喜歡多種顏色的你就像採集百花盛開花蜜的百花蜂蜜，永遠都能給另一半驚喜，展現新的樣貌讓人猜不透！以春夏為盛產季節的百花蜂蜜，全台皆有，因季節花種以及氣候的改變，每年採收的百花蜜都會有不一樣的風味，甜中帶酸，層層堆疊、口感豐富，加上易結晶的特性，讓人年年都超期待迎接不同的獨特甜蜜。就像充滿新鮮感個性的你，牢牢抓住情人的心，願意每年都跟你一起品嚐風味百變的百花蜜。

C、黃色玫瑰：你是鄰家男孩、女孩Honey，專屬Honey定情物是「龍眼蜂蜜」

你的隨和好相處散發出獨特魅力，讓每個人都想接近這樣平易近人的你，就像台灣最常見的蜂蜜－－龍眼蜜，春天盛產，以台灣中南部產地為主，深琥珀色澤猶如溫暖的陽光，更是蜂蜜中氣味最濃厚的一款，常被使用在蜂蜜蛋糕裡，成為香濃令人難以忘懷的美味。在情人心中你就是鄰家男孩、女孩般的存在，生活中絕對少不了你，今年就用龍眼蜂蜜為彼此加上不同以往的Honey甜蜜風味吧！

D、純白無暇白玫瑰：你是傲嬌Honey，專屬Honey定情物是「鴨腳木蜂蜜」

外表看似白色般清寡淡然、猶如冷若冰霜的冬天，但其實內心十分溫暖，所謂外冷內熱的人就是你，跟銀白冬季盛產的鴨腳木蜂蜜特性簡直是一模一樣！生長在寒冷冬日的鴨腳木，其特有的蜂蜜口感卻是細緻、綿密又些許微苦，聞起來有人蔘味以及略帶果乾或堅果的調性，在與眾不同的風味中仍保有蜂蜜獨有的甜香溫暖滋味。新蜜為淺金黃色，非常容易結晶，結晶後為乳白色，推薦塗抹於麵包，也適合入菜或是和燒烤類醬汁搭配，七夕不如就用鴨腳木蜂蜜加豐盛大餐陪伴另一半度過浪漫時刻。

E、紫色玫瑰花：你是高雅氣質Honey ，專屬Honey定情物是「荔枝蜂蜜」

優雅氣質就是你的代名詞！紫色不論在中西方都是王室的象徵，選擇紫色玫瑰的你也常在舉手投足之間，不知不覺就流露出高貴氣息，像極了在春天盛產，以高雄、台中、南投產地為主的荔枝蜂蜜。採自荔枝花的蜂蜜，甜味適中帶點微酸，味道高雅而細緻，尾韻帶有的荔枝花香繞鼻久而不散，就像你給情人的感覺一樣尊貴又充滿勾人魅力，只想好好珍惜、慢慢仔細品味你的美好，今年七夕情人節，就用荔枝蜂蜜展現你不同凡響的Honey樣貌吧！