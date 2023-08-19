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野火是人禍？　夏威夷水公司爆要求「抽溪水救火」遭延誤

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／CFP）

▲ 夏威夷野火已造成110人死亡。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國夏威夷野火已奪走110條性命，大火起因尚不清楚，但CNN取得的信件披露，當地一家水公司本月稍早曾請求調動更多水資源，本來有望用於撲滅火勢，卻被國家機構推遲。

根據CNN，管理供水的「西毛伊島土地公司」（West Maui Land Company）人員坦博（Glenn Tremble）10日在寫給夏威夷水資源管理委員會副主席的信件中抱怨，委員會未能迅速批准他的公司抽取溪水到附近水庫的請求，因委員會聲稱，該公司必須先了解此舉對下游用戶的影響。

大火發生後，夏威夷官員宣布，正調查對這場災難的應急反應，不過目前尚無法確定若當初快速批准這項請求，是否會有助於消防工作。

坦博在信中指出，他的請求經過數小時才通過，但當時公司經理已經為了疏散家人而離開，其他員工也聯絡不上。

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 野火肆虐後的道路慘不忍睹。（圖／達志影像／美聯社）

其實他在8日大火席捲拉海納時就提出這項請求，卻只能眼睜睜看著火勢蔓延，幫不上任何忙，「我們焦急等待早晨，因為我們知道，若我們的請求立刻被批准，可以為消防部門提供更多水」，「我們知道在緊急狀況之下，需要更快採取行動」。

水資源管理委員會主席當天稍晚才回覆，他們大致同意坦博的要求，包括填滿水庫及在火災緊急狀況下放寬當地規定，坦博隨後回信感謝主席及時回應。

毛伊島消防部門尚未回應此事，州長格林（Josh Green）14日被問及消防用水不足相關報導時則稱，毛伊島多年來存在大量供水相關分歧。

西毛伊島土地公司與該州水資源管理委員會也非第一次發生爭執，該委員會去年就曾以過量抽取溪水為由，提議對其子公司開罰47萬美元，不過雙方最終達成折衷方案，以改善社區供水系統的條件取代罰金。

負責監督該委員會的國土與自然資源部門本周將坦博該封信件的收件人曼努埃爾（M. Kaleo Manuel）調職，但稱「這不代表曼努埃爾做錯了什麼」，而是為使委員會及該部門專注於必要工作，幫助人民走出野火摧殘。

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