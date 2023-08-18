北市貪官手法曝！修水門竟找中風者當人頭　膠袋塞油管詐維修費

▲台北市水利處副工程司方龍乾「球員兼裁判」詐領公款遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市水利處副工程司方龍乾，涉嫌與廠商合夥開設公司，然後利用職務之便，取得全市河濱公園疏散門等多項維護工程，為了節省維護人力成本，無視防汛業務攸關人民生命財產安全，多次虛報查驗紀錄，甚至故意在疏散門發電機油管內塞膠袋，導致發電機失效後，再找人去清理，詐領維修費用，台北地檢署18日依利用職務詐取財物等罪起訴方等4人。

方龍乾早在2006年就因前市議員許富男向瀝青業者索賄案中，涉嫌收賄5萬元遭起訴，當時市府將他記過停職，因案件歷經三審後，方龍乾獲判無罪確定，獲得復職機會，改到水利處高灘地機電管理站擔任副工程司。

起訴指出，方龍乾和在2017年和退休的老同事葛震洋等人合開永灃公司，後來其他股東退股，公司變成方、葛共同經營，並談好營利均分，2021年間，方龍乾以每月5000元代價，找人頭當工程品管人員，由永灃公司連續取得當年度的「全市河濱公園疏散門等設市預約維護工程」，然後方趁著主管休假代班時，簽准核發品管費用。

接著方龍乾又為了使自營的永峰公司高價承攬「南深路閘左右岸增設方型鐵擋水設施」等12項工程，又偽造2家公司的報價單，營造出3家廠商參與競標的假象，藉此取得標案。另外在需要提供至少8名技術人員才能參與的淡水河沿岸、社子島沿線、淡水河、新店溪、景美溪等收水機設備維護案中，又以500元代價，找來計程車司機、遊民、中風的民眾當人頭，假裝永灃有10個專業人才足以應付標案所需。

最誇張的是，方龍乾明知成美橋河濱公園的13號疏散門發電機只是有些油汙堵塞，稍微清理一下就好，卻為了貪得維修非用，在2022年11月間，故意將塑膠袋揉成球狀，塞進發電機油管，造成發電機完全無法發動，再指示永灃公司不知情人員去排除障礙並清理油管，藉此浮報維修費用。

檢察官調查後，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪起訴方龍乾和葛震洋，總計不法所得約20萬6千餘元，並請求對矢口否認的方龍乾從重量刑。另外方龍乾為了幫哥哥躲避債務，避免遭強制執行，找余姓代書偽造房屋買賣契約，藉此逃漏贈與稅，方氏兄弟和余男另因違反《稅捐稽徵法》遭起訴。