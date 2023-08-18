酒駕爸臨檢遭警察兒送辦　媽見狀怒批「白眼狼」：白養了

▲一名媽媽抱怨，身為警察的兒子竟把酒駕的爸爸依法送辦，讓她真心覺得兒子白養了。（示意圖，非當事人／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

一名執勤警員日前臨檢期間，因將酒駕的爸爸移送法辦，而被媽媽痛批「白眼狼」。媽媽還說，從小提供孩子吃住，如今1個月只有拿到2萬元生活費，真心覺得兒子白養了，「為什麼我會教出這種三觀不正的兒子？」

這名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」表示，由於上週全家出遊，負責駕車的丈夫喝了點酒，還於回程途中碰到臨檢，起初夫妻倆看到恰巧是由兒子值勤，立刻鬆了一口氣，不料仍被要求酒測，此時驗出酒精濃度超標的丈夫，就被兒子依法送辦，讓身為媽媽的她事後痛批，「為什麼我會教出這種三觀不正的兒子？」

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▲這名媽媽抱怨，1個月只有拿到2萬元生活費，現在兒子居然還將酒駕的爸爸依法送辦，不禁痛批兒子是白眼狼。（圖／翻攝自「爆怨2公社」臉書）



這名媽媽指出，她和丈夫從小提供兒子吃住與上學，也對兒子順利當上警察感到驕傲，到頭來才發現一切完全變調，除了1個月只有拿到2萬元生活費，現在兒子居然還將酒駕的爸爸依法送辦，不禁痛批兒子是白眼狼，「真心覺得這個兒子白養了。」

貼文一出掀起熱議，網友相繼直呼「幸好兒子三觀非常正確，謝謝妳教出這麼棒的孩子」、「你們家教好，這個兒子完全了解自己的職責」、「三觀不正的家長，能教出正常的孩子，真的是標準的歹竹出好筍」、「你們才枉為父母吧？他要怎麼跟其他同事交代？怎麼可能不辦」、「酒駕就是不對，還牽拖兒子，這樣的媽才是有問題」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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