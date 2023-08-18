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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣傳政黨理念　中選會首度舉辦政黨電視政見發表會

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲2024年選舉腳步接近。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中央選舉委員會18日召開委員會議，通過全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會實施辦法，將適用於第11屆立法委員選舉。中選會表示，此規劃為首次舉辦，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉，登記之政黨可以在全國性無線電視頻道發表政見，以加深選民對不同政黨理念之認識。

中選會表示，此規畫是依據112年6月9日修正公布的《公職人員選舉罷免法》第48條第1項規定。根據實施辦法，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉，登記之政黨應推薦該政黨登記之候選人1人為代表人，於競選活動期間參加中選會舉辦之政黨電視政見發表會。

中選會說明，政黨電視政見發表會規劃採現場播出，政黨分配使用時間以60分鐘為原則，由各政黨依其全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人人數比例分配。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定於113年1月13日投票，其中立法委員選舉競選活動期間自113年1月3日至1月12日，中選會將於競選活動期間於全國性無線電視頻道舉辦全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會，屆時歡迎民眾準時收看。

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