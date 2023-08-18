美「活松鼠卡肛門」X光片、飼主合照全是假　正解曝光：牠是松鼠猴

▲傳聞美國一名60歲退休郵差不慎將寵物松鼠卡進肛門，然而，X光照片推測是合成而來。

記者張寧倢／綜合報導

據稱美國2018年曾有一起活松鼠卡進肛門的離奇事件，然而，這很可能是一則假新聞，除了主流媒體大多未報導此事外，國外網路論壇上傳的X光片也可能是造假而來，英國《都市報》（Metro）早在2016年就曾用過此圖，而牠其實是一隻松鼠猴。飼主與松鼠的合照則是某部YouTube影片的截圖。

▲松鼠卡進肛門？牠其實是隻松鼠猴。（圖左／翻攝自美國論壇；圖右／翻攝自Metro）

先前有報導指出，美國2018年一名60歲男子跌倒時誤導致寵物松鼠卡進肛門，造成他出血送醫，這則舊聞引發大量關注，然而，這應該是則假新聞，除了搜尋國際主流媒體並未有相關報導，消息首先由網路論壇teakdoor.com上的一篇文章開始擴散，文中附上的X光照與飼主合照推測也是由網路素材移花接木。

▲黑冠松鼠猴。（圖／台北市立動物園提供）

英國《都市報》於2016年6月7日曾刊載一篇X光的猜謎遊戲，要讀者透過X光的猜測是何種動物骨骼，而這張X光照正好與「美國松鼠卡進肛門」的動物骨骼形狀不謀而合，顯示原先圖片可能是合成而來。《都市報》給出的解答是，這是一隻松鼠猴（squirrel monkey），而非松鼠。

▲美國松鼠男的合照其實是出自網路影片截圖。（圖／翻攝自YouTube）

至於60歲男性飼主與松鼠的合照，則可追溯至2013年7月5日YouTube頻道Danny Rossa所上傳的一部影片的截圖，影片標題為「新倫敦市的松鼠男！如何飼養寵物松鼠」（New London's SQUIRREL MAN! How to Keep a Pet Squirrel），影片資訊欄中提到男子名叫傑夫（Jeff），與傳聞被松鼠鑽下體的法蘭克福特（Ray Frankfurt）姓名不符。