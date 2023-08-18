議員批「花蓮無具體建設」　縣府嚴正聲明：觀光經濟產值30億元

▲針對媒體報導批評花蓮無具體建設一事，縣府發出嚴正聲明。（圖／翻攝自Goggle Maps）

記者郭玗潔／花蓮報導

針對媒體報導「張美慧指出花蓮這些年來辦夏戀嘉年華、紅面鴨等觀光活動累積經費就要上億元，長久沒有具體、長遠的建設，跟台東比起來，現在可說是落後」一事，花蓮縣政府發表嚴正聲明，認為指控與事實不符，縣府在有限的財政預算下，仍積極爭取中央經費挹注，充實地方基礎建設，帶動花蓮產業，振興地方經濟發展。

縣府表示，為響應住宅政策，花蓮縣推動全國首座青年住宅，並於縣內打造多座共融遊戲場，去年花蓮縣榮獲「國家卓越建設獎」7項大獎，今年建設計畫也陸續啟動，進行中的工程包括吉安兒少家庭福利館、原住民文創園區、花蓮運動休閒園區等。

在交通建設方面，縣府重新檢討並於2021年完成全縣道路生活圈整體規劃，逐步辦理縣鄉道及市區道路改善。自2021年起已完成花9線、花13線、花30線、花41線、花44線、花47線、花51線、花82線等鄉道整體改善。

另外，河川亦是縣府治理重點，已完成吉安溪、美崙溪兩大都市河川之整體環境景觀規畫，同時配合海岸管理法及美崙溪水環境計畫，於美崙溪下游河段營造台灣狐蝠、陸蟹等棲地環境，並刻正規畫美崙溪二級海岸保護區以保護在地珍稀物種。

而花蓮也是觀光大縣，根據花蓮觀光協會估算，暑假七月間一連5天的花蓮夏戀嘉年華演唱會，一連3天的原住民族聯合豐年節，兩個活動期間，花蓮旅宿業住房率超過9成，活動8天期間共計湧入約48萬人次；花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，預估觀光經濟產值達30億元，不論是交通、旅遊、餐飲、伴手禮等等均受惠，對花蓮觀光產業有非常大的效益。

縣府又指出，暑假期間各縣市均全力舉辦活動爭取國旅商機，在各縣市均不斷擴大活動天數與規模的環境下，花蓮縣以少於前述活動的經費規模舉辦夏戀嘉年華演唱會、紅面鴨放暑假、太平洋溫泉季及太平洋觀光節演唱會共4項活動，今年觀光預算更只佔縣府整體預算規模的1.8%，就是要把有限經費發揮最大效益，更協助擴大縣內觀光產值，成績備獲肯定。

且根據2020年交通部觀光局統計，在「安心旅遊自由行旅客住宿優惠補助方案」期間，花蓮成為最受青睞且排名全國第1的縣市，總計售出近58萬間房次，並獲得近5億8千萬元補助，至於2022年至本縣觀光遊客人數統計更突破1,400萬人次。在2023年《遠見雜誌》縣市施政滿意度調查裡，觀光滿意度更以79.5%拿下全國冠軍，無論是客觀數據或是民意調查，都顯示花蓮的觀光發展獲得肯定。

不僅如此，根據行政院主計總處數據顯示，花蓮縣失業率自2020年3.7%下降至2022年3.5%，失業率整體下降0.2%，且一直低於全國平均失業率；台灣地區每戶可支配所得中位數自2019年全國第19名上升至2021年全國第16名，可支配所得中自630,243元上升至732,643元，上升幅度超過10萬元；台灣地區平均每戶可支配所得部分，花蓮縣自2017年752,426元上升至110年870,890元，上升幅度將近12萬元，從中可見花蓮除了地方建設，經濟也不斷提升。