印度代工iPhone數量益增　將與中國同步生產新機

▲蘋果iPhone 14和iPhone 14 Plus。（圖／路透社）



文／中央社台北18日電

中國媒體澎湃新聞17日報導，印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）的富士康工廠已開始生產iPhone 15系列，這是印度首次幾乎與中國同時生產最新的iPhone機型。

報導說，待中國的生產基地發貨數週後，富士康科技集團位於印度斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的工廠，也將交付iPhone 15。

此前在印度生產的iPhone向來是舊款，甚至iPhone 14問世之前，只有些微比例的iPhone組裝在印度完成，而且生產進程落後至少中國6至9個月，但自去年起印度漸漸迎頭趕上。

匿名知情人士指出，促使印度和中國的發貨時間更接近同等是今年的目標，儘管供應商尚未確定能否實現。

這位知情人士說，不僅蘋果最重要的代工大廠富士康如此，蘋果在印度的其他供應商像是和碩聯合科技，以及被塔塔集團（Tata Group）收購的緯創資通工廠，也將很快加入組裝量產iPhone 15的行列。

澎湃新聞報導說，蘋果公司現正迅速擴充印度的產能，減少只倚賴中國，以降低最重要產品供應鏈的風險。

目前為止，蘋果7%的iPhone製造已轉至印度，截至今年3月的財年中，蘋果在印度的iPhone產量增加兩倍，規模逾70億美元（約新台幣2238億元）。

蘋果逐漸轉向印度製造，凸顯歐美國家對中國採取去風險策略，以致供應鏈外移的效應浮現，中國媒體第一財經16日報導，由於印度組裝手機的產業鏈日漸成熟，原本中國每年向印度出口1億8000支手機的訂單沒了。

報導指出，過去自2014年起的10年間，中國每年向印度出口的手機可達1億8000支，但近來因印度的手機製造產業生態日漸完備，幾乎不再需要從中國進口。

據研調機構Counterpoint估計，去年蘋果手機的生產組裝，中國的比例占96%，印度緊隨其後僅約4%左右，但去年9月起，越來越多消費者發現，他們買的iPhone 14外包裝打印著Assembled in India。

顯然最新款的蘋果手機正由印度製造，不僅如此，蘋果更計劃至2025年，25%的生產轉移到印度，甚至中國手機製造商小米、OPPO和vivo，還有韓國三星的旗艦機，都是在印度設廠組裝，相較於兩年前，不可同日而語。

此外，印度海關的統計數據也顯示，手機進口數量已從2014年的2億支降至去年的377萬支，減少幅度逾98%，自中國的進口更是從1億7900萬支降至219萬支。

凡此種種均凸顯，至少在手機製造方面，印度已實現消費者所需的自給自足，而且手機組裝與製造的重心由中國偏移至印度的趨勢還沒停止。

蘋果執行長庫克（Tim cook）藉著財報發布多次強調重視印度市場，並視之為下一個促進蘋果成長的重點，今年蘋果還計劃在印度首發iPhone 15系列，並增加對當地的投資和布局。