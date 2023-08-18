颶風「睽違84年」恐從美國加州登陸！　預測路徑曝光

▲颶風希拉里（Hilary）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

太平洋熱帶風暴希拉里（Hilary）17日增強為颶風，美國國家颶風中心（The National Hurricane Center）警告，它可能會成為84年來首個「登陸加州」的颶風。

Hilary becomes a hurricane off the coast of Mexico, could reach California as a tropical storm pic.twitter.com/l99t4OIlKW — BNO News (@BNONews) August 17, 2023

根據《國會山報》報導，颶風希拉里目前位於墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）南方425英里（約684公里）處，最大持續風速為每小時110英里（約177公里），雖然在持續向北的過程中可能會減弱，但仍可能對美國西南部帶來將風豪雨。

希拉里可能成為過去84年來首個從加州登陸的颶風。從有紀錄以來，唯一從加州登陸的颱風是1939年的艾爾科多納索颶風（El Cordonazo），它當時從洛杉磯登陸，創下降雨量新紀錄，造成45人死亡，損失達200萬美元。

國家颶風中心警告，希拉里在20日晚間影響加州最劇，可能帶來76至152毫米的雨量，部分地區雨量更可能高達254毫米，山洪爆發機率增加，呼籲民眾需多加注意防災。