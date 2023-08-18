他誤入詐騙社群！2百萬假鈔助警逮人　車手遭戀愛詐欺幫騙錢

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止警分局社后派出所，日前接獲民眾報案，1名男子在網路上點開投資廣告，加入社群軟體之後，裡面有投顧老師要求投資2百萬，被害人發現可能是場騙局，聯繫警方用假鈔釣魚，車手被逮後，聲稱自己是戀愛詐騙被害人，被騙後才成為詐騙集團車手。

警方調查，1名55歲的郭姓男子，在日前點開網路投資「嘉年華」廣告，後來加入社群軟體之後，投顧老師要求投資2百萬加入操作，但郭在與公司人員聊完天後，發現竟然是要面交，懷疑是詐騙手法，立刻報警處理。

▲詐騙集團讓陷入網戀的男子（藍衣紅背包）出面當取款車手，最後被警方當場逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方知悉後，與詐騙集團相約時間、地點，並準備好假鈔由郭男帶著前往，並且由警力在現場埋伏，面交時間到了，警方依約逮捕上前取款的44歲夏姓車手，警方當場將夏姓男子帶回派出所偵訊。

偵訊中，夏姓男子向警方表示，自己結交一名女網友且論及婚嫁，女網友指出在舅舅投顧公司上班，以幫助目舅舅可以增加舅舅好感度為由，要夏姓男子代替公司出面收取投資款項，夏男也變成冤大頭車手。

▲夏男替女網友舅舅出面交收投資２百萬款項，卻被警員當場逮捕，並扣得相關證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方了解案情後發現，夏嫌竟也是愛情詐騙的「被害人」，因誤信網路交友而不慎掉落陷阱，經員警將夏嫌帶返所偵辦外，也開導夏嫌好好面對司法程序並協助其識別各類詐騙手法，以免再度遭詐，全案訊後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。