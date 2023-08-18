激戰隆乳小三「全嘉義開房」！3寶爸爽喊：始終如二　妻心碎提告

▲嘉義3寶爸偷吃小三，還幫她在外租房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名3寶爸結婚不到3年就偷吃，還在外幫小三租房、給生活費，承諾小三會「始終如二」，小三也傳送隆乳成果照回報。直到去年姦情曝光，正宮發現丈夫和小三開房地點遍布嘉義縣市各地，心碎之餘對小三提告。嘉義地院審理，判定小三侵害配偶權，應賠償30萬元。

正宮控訴，她結婚3年為丈夫生下3名子女，不是在備孕就是在懷孕，為了維持家庭幸福極其疲累，然而丈夫卻偷吃小三。她懷疑兩人在小三過去於雲林擔任特種行業小姐時，就相識交往，後來因丈夫北部工作而中斷，直到前年又因臉書而搭上線，再度偷偷交往。

正宮表示，丈夫和小三以「寶貝」互稱，每日報備行程，丈夫還為小三租下小套房、給生活費，將她照顧得無微不至，小三甚至自拍豐胸手術成果給人夫欣賞，兩人開房間地點遍布嘉義縣市各地，而自己卻直到去年5月看丈夫手機才知道被背叛，實在是痛不欲生，要向小三求償60萬元。

全案審理時，小三未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述。

法官檢視相關對話證據，小三跟人夫說「不要再跑去找第三個」，人夫則承諾「不可能，搬回來嗎？麻魚寮，這幾天我叫年輕人去找房子，我先簽約」、「不會的，始終如二，我是誰？」，小三也甜喊「我老公啊」，判定兩人已超出普通朋友社交行為，小三侵害配偶權，應賠償30萬元。全案還可上訴。