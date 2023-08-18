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戀愛夢碎！砸900萬「共築未來」全泡湯　惡劣夫婦詐2億豪買名錶

▲▼ 調查局破獲夫妻檔假幣商 瓦解愛情投資詐騙集團 。（圖／調查局提供）

▲調查局破獲夫妻檔扮假幣商、「愛情詐騙」，不法所得達2億元，還查獲多隻高級名錶 。（圖／調查局提供，下同）

記者黃哲民、蔡怡萍／台北報導

台中有3對夫妻檔在內等12人組成詐騙集團，專門以「戀愛詐騙」向被害人灌迷湯，聲稱投資期貨、虛擬通貨等可賺大錢，要求砸錢購買泰達幣，最後使得被害人不但感情落空、還血本無歸，調查局台東調查站接獲民眾求助後，在台中詐團基地搜得60萬現金、帳冊，甚至還有要價數十至數百萬元的勞力士、法蘭克穆勒等高級名錶，移送台中地檢署偵辦後，將以李男為首的詐騙分子等人依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪起訴。

法務部調查局台東縣調查站接獲情資，以李姓男子為首的夫妻檔詐騙集團有多項詐騙紀錄，卻不思正途重操舊業，透過LINE等通訊軟體以戀愛交友為名，扮演多重角色，使被害人一步一步踏入愛情陷阱而不自覺，接著就向對方洗腦投資期貨商品、虛擬通貨可獲得暴利，並結合假幣商身分掩護洗錢水房以隱匿詐騙所得流向。

▲▼ 調查局破獲夫妻檔假幣商 瓦解愛情投資詐騙集團 。（圖／調查局提供）

詐團先以大陸港澳地區不明人士名義，誘騙投資人購買虛擬貨幣，投入詐騙集團設立之「HT5期貨交易平台」，再要求投資人向水房成員偽冒之LINE帳號等人頭幣商購買泰達幣(USDT)，並指示投資人將購買泰達幣之新台幣款項，匯入李姓男子等人以每月新台幣5000至2萬元不等價格，或以收款分潤之代價取得之十餘個人頭帳戶中，並指示水房成員充值泰達幣至投資人錢包內，使投資人將泰達幣續打入詐騙集團指定電子錢包進行投資，但投資人等打入後再無法取回虛擬貨幣，李男等人另將人頭帳戶內新台幣款項現金提領一空。

被害人投資金額從數十萬元至8、9百萬元不等，甚至有被害人將畢生積蓄血汗錢全數投入，誤信詐團的甜言蜜語、以為獲利後便可為倆人愛情建構未來美好藍圖，卻不知已落入詐騙集團的圈套，最後落得愛情、錢財兩空的地步。

台東縣調查站接獲民眾求助後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，近日會同台中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心人員，持搜索票赴台中市南屯區李男辦公室及住所執行搜索，查獲不法所得現金新台幣60餘萬元、點鈔機、帳冊、勞力士及法蘭克穆勒等高級名錶，並同步約談李姓男子、下游幣商、會計及車手等共12人到案說明，十餘人中就有3對夫妻檔，全案加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，將李男等人移送台中地檢署偵辦；李男幣安交易所帳戶共交易757萬餘顆泰達幣，李男收取不法所得達新台幣2億元，檢察官於7月31日偵結起訴李嫌等人。

▲▼ 調查局破獲夫妻檔假幣商 瓦解愛情投資詐騙集團 。（圖／調查局提供）

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