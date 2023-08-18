坐網約車上班「顛到傷殘」　妙齡女多處骨折獲賠100萬

▲女子搭網約車被顛到受傷。（示意圖／CFP）



記者林郁婷／綜合報導

大陸一名22歲女子在重慶和同事坐網約車，不料因行駛速度過快，加上路面有許多坑洞，車子發生顛簸，造成她胸椎及腰椎骨折，經醫院鑑定為9級傷殘，事後她向網約車所屬公司索賠遭拒，一氣之下告上法院，最後成功獲得23萬元的賠償金（人民幣，下同，約新台幣100萬元）。

據《荔枝新聞》報導，小玲（化名）乘坐同事叫的網約車，一路上都相當顛簸，她在車內整個人被顛起來，頭撞到車頂又摔回座位，當下就已經造成胸和腰不舒服，抵達公司後，更是痛到無法下車，於是直接被送到醫院。

小玲的律師指出，事發路段平時多為大卡車經過，形成兩個波浪形的道路，而小玲坐的車子速度較快，才導致劇烈顛簸，「目前傷勢情況嚴重」。

▲女子多處骨折。（圖／翻攝自微博／荔枝新聞）



小玲的胸椎及腰椎多處骨折，經過鑑定構成9級傷殘，需立即住院治療，出院後她向法院控告網約車平台的所屬公司，要求對方承擔責任並賠償，然而對方以小玲只是同乘者為由拒絕負責，認為平台和她並沒有運輸合同關係。

最後法院判決網約車平台應承擔全部賠償，賠償小玲23萬元，因為她雖然不是下單者，仍屬於法規中的「經承運人許可搭乘的無票旅客範圍」，因此平台同樣需要對她的安全負責。