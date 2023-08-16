女友喝醉馬路大鬧！他喇舌安撫…下秒慘叫「舌頭斷2截」終身受損

▲兩人之後對簿公堂。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「耍酒瘋」的殺傷力實在太大！上海女子小唐（本文皆為化名）酒後耍酒瘋，男友小王之後親吻她，想安撫她情緒，沒想到過程中被小唐咬斷舌頭，造成八級傷殘……。上海市虹口區人民法院判決，小唐賠償小王醫療費、殘疾賠償金等各項費用共計44萬餘元人民幣（約新台幣185萬元）。

小唐和小王是一對熱戀中的情侶，2019年2月16日晚，二人應邀參加小王朋友的婚禮。

席間二人都喝了酒，小王見小唐有醉意，便勸說她少喝點，但小唐酒意正濃，不聽勸告。婚宴結束後，二人與朋友乘車前往棋牌室聚會，下車後小唐酒興未盡邀請大家去酒吧繼續喝酒，小王進行勸阻，醉酒後的小唐情緒激動在馬路中間大喊大叫。

小王見狀上前安撫，之後親吻了小唐。不料小唐竟將小王的舌頭咬斷。當晚，小王緊急到醫院治療，被診斷為舌部缺損1/2，部分喪失語言功能，味覺功能基本喪失。後經鑑定，小王傷情構成八級傷殘。

事後，小唐表示當時自己醉酒，已經「斷片」，完全不記得自己做過什麼，也很懊悔酒後失態傷人的行為，向小王致歉，並支付了10萬元（人民幣，下同）「補償款」。二人原本感情穩定，已到了談婚論嫁的階段，事情發生後二人爭吵不斷最終分手。

由於無法就損害賠償事宜達成一致，小王將小唐告上法庭，要求小唐賠償因傷致殘的各項費用共計49萬餘元。

審理中，小王表示，小唐作為成年人，應當為酒後失控傷人承擔責任，如今因為小唐的傷害行為，自己承受了巨大的身體和精神痛苦，且落下傷殘，小唐理應賠償。

小唐辯稱，對於咬傷小王舌頭的損害結果無異議，但對於小王所述事情經過及過錯責任並不認可。事發當日二人共赴婚宴，席間均有飲酒，小王雖曾勸說自己少飲酒，但期間數次主動給自己倒酒。過量飲酒的人，行為出格是常事，小王在自己醉酒後親吻，應當為產生的後果自擔風險。作為男友，小王並未對自己盡到幫扶義務。醉酒後，自己無法甄別親吻者身分，小王的行為已經侵害了自己，撕咬行為屬於正當防衛。綜上，小唐認為小王應當為傷害結果承擔主要過錯責任。

上海虹口法院審理後認為，完全民事行為能力人因醉酒對自己的行為暫時沒有意識或者失去控制造成他人損害的，應當承擔侵權責任。小唐酒後將小王咬傷，該損害結果因小唐的過錯而非小王的過錯造成，因此，小唐作為侵權人應當承擔侵權賠償責任。

最終法院判決，小唐應賠償小王醫療費、殘疾賠償金等各項費用共計44萬元，扣除小唐已經支付的10萬元，還應支付剩餘賠償款34萬元。