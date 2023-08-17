老公手機暗藏偷情片！妻轉傳小三妯娌討公道卻外流　結局超展開

▲彰化小三發現妯娌散佈她偷情影片提告。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

一名人妻發現丈夫外遇，從他手機中看到他與小三性愛偷情影音，便將3段影像傳給小三的廖姓妯娌，希望透過親人關係阻止這段婚外情，但廖女卻將影音傳給小三的大嫂及另一名男友人觀看，小三得知後氣詐提告並提出求償，法官認為影片有裸露生殖器、底褲特寫影像，依散布猥褻影像罪將廖女判處3月有期徒刑。

判決指出，彰化一名人妻發現丈夫手機內，有與小三在汽車旅館性愛影音、摩天輪接吻影片、及丈夫從汽車後座爬到副駕駛座時拍她露出臀部及底褲的影像，於2020年9月21日將影像傳送給小三妯娌廖女，想透過親人關係阻止丈夫再跟對方交往。未料廖女收到影像後再轉傳給小三的大嫂和另一名女性及男性友人觀看，小三得知後，對廖女提告並求償。

法官審理時廖女坦承散布影片，但她認為男女有別，因此只將影片傳給女性，絕對沒有傳給另名男性友人，不過廖女的男性友人證稱，因該事鬧上法庭有收到影片已刪掉，人已沒聯絡，所以連對話一起刪除。

法官認為，廖女將裸露男女生殖器官、臀部及底褲特寫影像及在摩天輪內所拍攝接吻的影像，傳給友人看是事實，訊息上還有「上面有小王的名字、自己去FB看看本尊」、「請你心臟要夠強」，並大量轉發來自人妻訊息內容，讓影像置於他人可得觀覽狀態，符合刑法第235條「以他法供人觀覽猥褻物品」之構成要件。

法官審酌被告與告訴人為妯娌，其取得本案影像後，未能念及彼此間之親誼關係妥適處理，卻將影像提供無關的人觀覽，而讓被害人名譽受損、精神上痛苦，依散布猥褻影像罪判刑有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。