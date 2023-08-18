偷賣剩餘廢料「11年A走1374萬」　零件大廠課長終於栽了

▲零件大廠課長透過販售銅線等下腳料，11年私吞1414萬元。（示意圖／路透）



記者黃資真／台中報導

台中某零組件大廠的張姓總務課長負責採購、出售下腳料，卻利用此機會私吞款項，每次賣出時僅將部分款項交給公司，長達11年，遭判刑3年6月。公司另提民事求償11年來的損失，台中地方法院審理後判張敗訴，扣掉已返還的款項，還要還給公司1374萬餘元。

判決指出，張男在2007年至2020年8月間任職總務課長，負責一般事務處理、採購及出售下腳料（包括銅線、馬達軸組、漆包線、廢鐵屑、鋁屑等），卻從2009年起藉由出售鋁屑給資源回收行的機會，僅將部分銷售款項繳回公司。

直到2020年，公司發現張短報鋁屑重量，因此加派人員會同過磅，並經調取歷年資料比對，才揪出張長達11年的私吞犯行，共1414萬餘元的款項全都進了張的口袋；另張於2018向另家公司稱，欲購買其銅下腳料需支付50萬元押金，待取得貨款後會返還押金，使該公司負責人陷於錯誤，匯錢至張的戶頭。

刑事部分，由於張坦承犯行，知所悔悟，亦積極表達和解之誠意，但詐欺及侵占之金額過鉅無法負擔賠償，調解失敗，張被依詐欺取財罪及3項業務侵占罪，合併判處3年6月。

公司另提民事求償，要求張扣除返還金與代墊款項，須還給公司1374萬餘元，張表示對刑事判決認定的事實不爭執，如公司請求金額與刑事判決相同也沒有意見，同意依刑事判決金額給付。

法官認為，張已承認公司主張的事實，並同意依刑事判決認定之金額給付，因此判賠1374萬餘元。