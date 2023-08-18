超扯！霸王車違規180件「罰款欠稅17萬不繳」　被當街拔牌拖走

▲台中一輛轎車有180件違規紀錄，罰鍰高達8萬多未繳清，該車主連牌照稅、燃料稅也積欠多年，10日被監理所拔牌查扣。（圖／台中監理站提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一輛紅色轎車違規多達180件、罰款更有83000元，還欠繳牌照稅、燃料稅超過3年、約9萬，此外，甚至還長時間占用西屯區一處路邊停車格。台中監理所10日發現這輛惡名昭彰的轎車，立即將該車「拔牌拖吊」。

台中監理所10日與聯合法務部行政執行署台中分署及台中市停車管理處，三方機關簽定合作意向書執行違章車輛拖吊，並透過科技LINE群組即時通報，鎖定註銷車及欠款大戶霸王車輛地點，機動前往取締查扣車輛。

其中在西屯區西屯路與至善路口，發現一輛紅色轎車，積欠罰鍰高達8萬3千元、牌照稅跟燃料稅也欠繳約9萬元，且發現該車長時間占用該路邊停車格，立刻將該車拆牌拖吊。

台中市監理所車輛管理科長林彥志指出，該名轎車車主為一名越南籍移工，在台工作，但是行蹤飄忽不定，經停管處收費員掌握日前停在此處後，連續跟監3天，終於查扣到案，目前將車輛查扣代管，不過車主依舊未結清罰鍰，也沒有辦理重新領牌作業。

長監理所楊聰賢說明，去年統計至112年7月為止，台中已攔查拖吊2675件註銷車，並開立發單金額約963萬，未來導入跨機關合作機制，擴大取締攔查吊註銷車輛及霸王車，以保障公法債權之實現，共同維護用路人安全與全體國民之交通正義。