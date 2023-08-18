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快訊／624竹北氣爆結構鑑定報告出爐　縣府：受創大樓安全無虞

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣府公布竹北氣爆結構鑑定報告。（圖／記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

為確認受624竹北瓦斯事件影響的社區建築物結構安全，新竹縣政府工務處協調新竹瓦斯公司於6月29日委託社團法人新竹縣建築師公會做結構安全鑑定，建築物主體結構安全鑑定報告書已於8月10日完成，評估認為結構安全無疑慮，正式報告已遞送給社區管委會。

新竹瓦斯公司指出，受瓦斯事件影響的社區大樓於民國84年完工，規劃地上12層、地下2層共84戶，為鋼筋混凝土構造物，此次鑑定工作委託新竹縣建築師公會辦理，建築師陸續至大樓各戶實地會勘10次。

縣府工務處表示，根據建築物主體結構安全鑑定報告書的內容顯示，此次鑑定工作包含針對受災戶、公共梯間適當位置取樣混凝土試體，作混凝土抗壓強度試驗、氯離子含量試驗、中性化試驗，同時對地下層、受災戶作室內水平測量，以上試驗及測量結果均符合規範標準，無發現異樣。

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲今年6月間竹北帝王至尊大廈發生嚴重氣爆。

工務處說明，受災戶的柱、樑、樓板經檢視，並未發現有混凝土爆裂，僅發現粉刷層剝落，而柱、樑也未發現有鋼筋外露情形，故研判結構未受氣爆火害影響。另外，經鑑定人現場勘查大樓各住戶，其主要結構樑柱均無結構性裂縫，安全無慮，而室內隔間牆壁屬於非主要結構的構造，現有細裂紋等也不影響整體結構安全。

縣府表示，報告書中指出，社區大樓整體建築物參考原始建築、結構圖面及現場勘查結果，經建物耐震性能評估初步評估結果，其耐震能力安全尚無疑慮。經整體初步評估建築物的結構安全亦尚無疑慮。

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

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