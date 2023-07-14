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社會 社會焦點 保障人權

檢測瓦斯用鼻子聞！竹北氣爆住戶見師傅作業驚呆　施工現場曝

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北「帝王至尊」大樓6月24日早上發生氣爆。（圖／記者陳凱力攝）
記者陳凱力／新竹報導

竹北「帝王至尊」大樓自爆至今快要一個月，但大樓A、B棟至今仍無法復原成家園原本的模樣，社區居民抱怨，瓦斯公司承包工人更換瓦斯管線，結果因施工瑕疵造成採光罩沒鎖緊，掉落險砸到人、安裝師傅到住戶家進行管線更換，施工後偵測瓦斯是否漏氣竟用鼻子聞…種種細節，讓他們充滿不信任感。

「帝王至尊」社區共分A、B兩棟，當時發生氣爆造成少年灼傷的是B棟大樓，但A棟大樓也因為同樣管路受到波及。社區住戶組成自救會，向市民代表陳禹同陳情並還原現況。

▲▼「檢測瓦斯用鼻子聞」　竹北氣爆住戶見換管師傅作業驚呆。（圖／帝王至尊住戶提供）

▲住戶抱怨，換管人員沒有用專業工具，只以鼻子聞的方式作為檢測。（圖／住戶提供，下同）

住戶說，日前縣府對外公告，帝王至尊A棟住戶已完工全數入住，但其實A棟大部分住戶都是在7月11日當日才回去。A棟住戶當時曾要求，重新拉瓦斯管、水電後需要進行檢測並提供檢測標準，但所謂的檢測標準竟是，師傅安裝後用「鼻子聞」來偵測是否漏氣，甚至公設部分的油漆、電梯都沒完成，頂樓瓦斯管配置離地過低，地板爬滿管路，頂樓後續根本沒辦法進行防水維護。

住戶說，A棟已經如此慘，但B棟還更糟，進度超級落後，一直到昨天都還在做清運，更不要說公設，頂樓施工後還留下一地雜亂；當初因地下室受到積水造成牆面汙損，對方也承諾會對「天地壁」整修，結果最後只有換燈了事，連重新油漆都沒。

▲▼「檢測瓦斯用鼻子聞」　竹北氣爆住戶見換管師傅作業驚呆。（圖／帝王至尊住戶提供）

▲▼頂樓新裝的明管、微電腦瓦斯表，經住戶極力反映後，施工人員才說之後要改走女兒牆，且人員施工後也沒將現場收拾，碎玻璃、鐵絲到處都是。

▲▼「檢測瓦斯用鼻子聞」　竹北氣爆住戶見換管師傅作業驚呆。（圖／帝王至尊住戶提供）

▲▼「檢測瓦斯用鼻子聞」　竹北氣爆住戶見換管師傅作業驚呆。（圖／帝王至尊住戶提供）

陳禹同說，社區住戶也提出幾項說明及要求

一、要求外牆拉皮而非單塊磁磚補上，施工期間要設立安全通道，避免採光罩事件再發生。7月10日曾再三向住戶保證安全無虞，A棟住戶才於隔天搬回去，一回去看到社區內的鷹架都還沒拆，強烈抗議下才移除，沒多久就發生採光罩砸落意外。還有外牆磁磚，因大樓曾發生爆炸震動，部分磁磚掉落，但誰也無法保證現在還在牆上的磁磚是安全，後面不會再掉下來，且大樓外牆是鬧區馬路，對於行人有一定的隱憂，所以向瓦斯公司

二、要求瓦斯公司要處理漏水問題。B棟為氣爆最嚴重的建築，許多戶都還有漏水情況，但瓦斯公司卻推託是房子原本的問題，住戶氣得反問：「沒有爆炸把管線炸壞，哪來漏水，即便房子老舊，但始作俑者是爆炸發生，憑什麼瓦斯公司可以推得一乾二淨？」

三、處理地下室、電梯等公設安全問題。氣爆發生後瓦斯公司給承諾給的很快，信誓旦旦說「重寬認定」，也對公設修繕給出保障，結果A、B棟地下室因爆炸造成燻黑、漏水、牆裂，現在瓦斯公司卻不認帳，住戶同樣對於曾經發生爆炸建築內的電梯產生隱憂，希望能進行處理，也只得到「電梯公司評估」的回應。

▲▼「檢測瓦斯用鼻子聞」　竹北氣爆住戶見換管師傅作業驚呆。（圖／帝王至尊住戶提供）

▲▼外牆掉落的磁磚補得慘不忍睹，每一塊都像什麼髒東西糊上去的樣子，住戶希望用拉皮方式也已遭駁回。

▲▼「檢測瓦斯用鼻子聞」　竹北氣爆住戶見換管師傅作業驚呆。（圖／帝王至尊住戶提供）

▲▼「檢測瓦斯用鼻子聞」　竹北氣爆住戶見換管師傅作業驚呆。（圖／帝王至尊住戶提供）

四、修繕內容要進行「第三方認證」。社區從一開始就不斷地要安全認證，但至今為止不管是瓦斯管線、水電…都是瓦斯公司「自己人」在操作，像家戶內的瓦斯管線更換，人員用「鼻子聞」就認定瓦斯管安裝完成、安全無虞，真的很扯。

陳禹同說，有些住戶不是自己找地方住，就是在親戚家暫居，根本不敢回去，回到家也不敢開瓦斯，明明是這場意外中的無辜受害者，最後卻只能自己每天生活在恐懼中，非常無奈。

▲▼竹北氣爆大樓又出事！　女見採光罩從頭砸下拔腿就跑。（圖／帝王至尊住戶提供）

▲▼A棟住戶原被告知7月8日可回去住，因鷹架未拆發生反彈，7日經縣長楊文科協調後又延3天，11日住戶返家，12日就發生採光罩意外，A棟住戶認為自己是被逼著回去。

▲▼竹北氣爆大樓又出事！　女見採光罩從頭砸下拔腿就跑。（圖／帝王至尊住戶提供）

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