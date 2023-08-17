假冒銀行總經理！男蟲釣出11女業務「騙財騙色」　誆走150萬

記者張君豪、閔文昱／台北報導

43歲男子洪魁斈有高中學歷，卻憑著天花亂墜的口才分飾北部各大金融行庫總行處長、銀行VIP客戶兩角，以渣男PUA話術「絕密招待VIP客戶」、「絕對要全力配合」才能升官加薪，造成至少11人遭「騙財騙色」，損失150萬元。刑事局估計，受害人數恐超過30人，依詐欺、妨害性自主罪嫌移送，士林地檢署今聲押獲准。

刑事局偵九大隊統整近期詐騙案件，發現北部有多家知名金融行庫外勤女業務，銀行員遭歹徒騙財騙色，歹徒手法均先假冒總行總經理或處長等高階主管，致電被害人聲稱交付「絕密接待VIP客戶任務」，並開出當月可獲得8-10萬元獎金，若客戶滿意還可以加薪升官，招待客戶期間花費可報公帳等優渥條件。

▲男蟲洪魁斈假扮銀行總經理、銀行VIP客戶，向11名女銀行員「騙財騙色」。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

然而，警方卻發現，洪男實際上是透過多部電話，一人分飾總行高管和VIP客戶多名角色，欺騙女行員上鉤，其中有一名女行員因誤信「長官密令」，無償接待洪男長達2個月，開銷高達65萬元，甚至還有女業務殷勤陪伴洪男長達半年，遭性侵超過30次，事後察覺有異報警，全案才因此曝光。

警方調查，粗估遭同樣手法騙財騙色的女銀行員最少達30人以上，但願意出面指證提告的僅有11人，其中9人坦承遭渣男騙財性侵，刑事局會同北市大同分局、新北市淡水分局報請士林地檢署指揮，8月2日持拘搜兩票到新北市關渡捷運站附近洪男住處將他逮捕歸案，並起獲作案手機8支，名牌吹風機一組。

▲警方查扣洪男犯案工具。（圖／記者張君豪翻攝）

洪男到案後對自己騙財騙色行徑坦承，但否認是性侵加害。警方調查他最少以上述手法性侵9名女行員，訊後依詐欺、妨害性自主罪嫌移送，士林地檢署審量洪男性侵最少9名女銀行員，且有類似犯行並未悔改惡行重大順利聲押獲准。