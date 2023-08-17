不只群創！某科技員工「宿舍KTV激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧

▲繼群創之後，又有科技大廠爆出員工藉工作之便偷吃女同事，遭未婚妻抓包並錄下自白。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

科技大廠群創（3481）一名已婚的許姓處長，近日在臉書以自毀之姿公開自己藉工作劈腿3女業務，還公開她們的個資，引發各界譁然。然而不只群創許姓處長有桃色糾紛，另一間科技公司也有員工以職務之便偷吃女業務，今年6月就被未婚妻抓包後錄影自白，而未婚妻也暴怒質問：「應該很爽吧！」

近日網路上流傳一名疑似任職於某科技大廠的施姓員工，在臉書PO文的截圖，文中寫著他與陳姓女同事在宿舍KTV發生性行為，更在與未婚妻登記結婚的前2天，被抓包在上班時間開車載陳女到摩鐵約砲。文中還透露，其實陳女也有固定交往的對象，儼然變成雙重不倫。

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除了有自白長文還附上一段影片，內容為一男一女在轎車裡一問一答，未婚妻逼問施姓員工「第一次在哪裡發生？」一開始男方不願回答，但在女方不斷追問下才坦承和陳女「在公司的宿舍KTV，有射」並透露自己是用公司手機與陳女連繫，讓未婚妻暴怒狠酸「難怪你沒有公司手機這麼焦慮」。

影片中，施姓員工似乎還有意挽回未婚妻，放低姿態問「我們還有機會嗎？」但遭女方嗆：「你還敢問！」並怒罵：「你跟我吵了那麼多次，還摔我手機，把我罵成那個樣子，說我多懷疑你，侮辱到你的清白！」

▲科技大廠員工偷吃女同事的貼文在網路瘋傳。（翻攝臉書）

細看貼文內容也顯示，他與未婚妻的婚約已解除，「非常遺憾這段7年多的感情被迫截斷在如此不堪的情況，亦辜負大家的祝福。」這篇貼文的截圖近日也隨著群創處長的桃色風波，再次被瘋傳。

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