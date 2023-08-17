前棒球國手陰經龍狠殺女友！一刀捅破心臟　遭監獄拒收原因曝光

▲台電情殺案陰姓兇嫌因罹癌保外就醫，9日要入監服刑，但醫師評估其病情嚴重，遭嘉義監獄拒收。（資料圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍，因不滿交往中的張姓女友提分手，2022年3月間趁女友上班時，持刀猛捅女友胸口5刀，其中一刀更直接刺破心臟，張女經搶救後宣告不治，陰經龍遭判15年徒刑定讞。他9日發監執行，但因病情嚴重，遭嘉義監獄拒收，17日送嘉義地檢署處置。

55歲前棒球國手、台電員工陰經龍2022年3月22日疑似談分手不成，持刀揮砍同為台電員工的女友，口裡還喊著，「要與你同歸於盡」 、「要殺死你」等語，導致對方身中多刀倒臥血泊，送醫後不治。

檢方事後解剖，發現張女身上有多處穿刺傷，其中一處位於左外腰處，深及心臟，導致右心房破裂大量出血，因而引發低容積性休克及血、氣胸，最終導致死亡。此外，事發當時，有名同事在場想阻止，沒想到竟遭到陰經龍恐嚇，「如果再阻止，我連你也殺」。

一審法官審理後，依殺人罪判陰男有期徒刑15年，褫奪公權5年；另依傷害、恐嚇等罪判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金。案經上訴二審遭駁回，他原定於9日發監執行，但因他罹患口腔癌，經醫師健康檢查評估後，結果指出有「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」的可能，認為他病情嚴重，嘉義監獄拒絕收監，17日將人送往嘉義地檢署處置。

嘉義地檢署指出，依據監獄行刑法，陰嫌經醫生評估罹患口腔癌四期並有淋巴轉移情形，經矯正署來函，接下來將其責付家屬，地檢也將發函分局，不定時巡邏並查訪確認陰嫌身心狀況是否適合收監，以及加強被害家屬住處巡邏，並請分局評估設立巡邏箱，落實被害人家屬關懷服務。

