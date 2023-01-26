重案回顧／不滿被甩！昔棒球「三冠王」陰經龍怒砍女友　5刀奪命

▲陰經龍不滿女友提分手，竟持刀刺殺對方。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義台電配電中心2022年3月22日發生一起情殺案件！員工陰經龍因不滿張姓女友提分手，先是持刀恐嚇，嚇得女友報警求助，沒想到此舉卻也因此埋下殺機，數日後陰經龍趁著女友上班，朝女友胸口猛刺5刀，其中一刀直接刺破心臟，女友慘死血泊。陰經龍事後遭起底，曾為棒球國手，也是台灣棒球史上唯一一名姓「陰」的棒球選手，曾經風光一時，沒想到卻犯下殺人罪，令人不勝唏噓。

據了解，陰經龍為前棒球國手，是台灣棒球史上唯一一名姓「陰」的棒球選手，國小畢業後就進入棒球名校華興中學青少棒隊，曾是朴子少棒隊的隊員。民國68年遠東區少棒錦標賽共擊出36支全壘打，中華隊就佔了25支，日本隊6支，關島3支，韓國2支。

而陰經龍在當時的比賽中大放異彩，五場比賽擊出多達6支全壘打，打擊率8成33，18打數中狂掃出15支安打、16分打點，三項打擊項目均是大會最佳的成績，成為「三冠王」。

之後代表中華隊到美國參加威廉波特少棒賽世界賽，順利拿下世界冠軍。回台後朴子少棒隊受到熱烈歡迎，下飛機後身材高大的陰經龍擔任掌旗官，接受政府官員和球迷夾道歡迎。

民國71年全國青少棒錦標賽（北區選拔賽）中，陰經龍繳出0.710的高打擊率，拿下打擊獎第二名。國中畢業後直升上華興中學青棒隊，高中畢業後陰經龍先在陸光棒球隊服役，後進入台灣電力棒球隊，在台電隊打了幾年球後轉任台電公務人員，結束了棒球生涯。然而，曾經風光一時的陰經龍，卻在2022年3月22日犯下殺人罪嫌，令人不勝唏噓。