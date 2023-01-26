　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／前棒球國手陰經龍狠殺女友！刺破心臟奪命　超慘下場曝

▲▼ 台電情殺，陰性兇嫌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陰經龍持刀刺殺女友，遭法官判刑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳韻如／嘉義報導

前棒球國少、台電嘉義區營業處員工陰經龍，2022年3月間因不滿張姓女友提分手，竟憤而持刀朝著上班中的女友胸口狠刺5刀，其中一刀刺破心臟，女友慘死血泊。法院審理後，陰經龍被依殺人罪嫌判刑15年，褫奪公權5年，另依傷害、恐嚇等罪合併判刑8年，得易科罰金。

根據判決，陰男與女友是台電嘉義區配電中心的同事，交往10多年，但女友在事發前提出分手，陰男2022年3月17日為了挽回女友，並相約配電中心的倉庫談判，不料雙方談判破局，陰男竟拿出預藏的水果刀抵住女友脖子恐嚇，「要跟你同歸於盡」，女友頸部因此受有撕裂傷，嚇得連忙報警。

原以為事情已過，但沒想到陰男仍心有不甘，同年月22日上午，竟趁著遞送文件時，拿出水果刀朝女友左胸、腹部連刺5刀，其中一刀更直接刺破女友心臟，導致女友大量出血，於此同時，一名鄭姓同事見狀上前勸處，但陰男竟轉身揮刀嗆，「如果敢阻止，我連你也殺」。警消獲報後趕抵現場，緊急將倒在血泊中的張女送醫搶救，但她仍因傷重宣告不治。

案經嘉義地院審理，陰男被依殺人罪嫌判處15年有期徒刑，褫奪公權5年；另依傷害、恐嚇等罪嫌，合併判他8個月有期徒刑，得易科罰金。全案目前上訴二審審理中。

ET快訊
蔡秋鳳「錯過此生真愛」哭了！　拭淚認：真的想嫁給他
男童看診當眾爆料「爸媽私密房事」　醫尷尬一句話化解
公車內「掛滿春聯」全是司機怨念！鄉民見內容笑了
過年刮刮樂中小獎「續拚大獎」　專家提醒：財運恐拱手讓人
《玩很大》錄影驚爆意外！　男星突「癱軟倒地」傷勢曝
國小正妹師陳屍臥室　父抱冰冷遺體痛哭求送醫
狼醫健檢偷拍！手機藏少女「上半身全裸」不雅影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

重案回顧／前棒球國手陰經龍狠殺女友！刺破心臟奪命　超慘下場曝

行李誤放50發子彈　美籍男「擁槍枝使用許可證」桃機轉機遭法辦

國小正妹師陳屍臥室　父抱冰冷遺體痛哭求送醫...救護人員鼻酸

快訊／基隆驚傳大火！疑酒後吵架燒雜物縱火　2人救出送醫

恐怖第一視角曝光！自小客「逆向直衝遊覽車」　副駕妻當場慘死

毒犯謊報身分模仿簽名　害無辜哥哥慘淪通緝犯

國道1號南向314.3公里發生2起交通事故　6車追撞嚴重塞車

堅持要移黃牌重機！大媽跳針「什麼規定？」　畫面曝光警要罰了

買蟹肉棒擋到攤位！士林辣炒年糕老闆趕人爆口角…慘被3煞圍毆

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

重案回顧／前棒球國手陰經龍狠殺女友！刺破心臟奪命　超慘下場曝

行李誤放50發子彈　美籍男「擁槍枝使用許可證」桃機轉機遭法辦

國小正妹師陳屍臥室　父抱冰冷遺體痛哭求送醫...救護人員鼻酸

快訊／基隆驚傳大火！疑酒後吵架燒雜物縱火　2人救出送醫

恐怖第一視角曝光！自小客「逆向直衝遊覽車」　副駕妻當場慘死

毒犯謊報身分模仿簽名　害無辜哥哥慘淪通緝犯

國道1號南向314.3公里發生2起交通事故　6車追撞嚴重塞車

堅持要移黃牌重機！大媽跳針「什麼規定？」　畫面曝光警要罰了

買蟹肉棒擋到攤位！士林辣炒年糕老闆趕人爆口角…慘被3煞圍毆

日、韓女生之間吹起「袖套」旋風！明星示範穿搭、這樣穿最辣

生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

重案回顧／前棒球國手陰經龍狠殺女友！刺破心臟奪命　超慘下場曝

台中2處落羽松秘境空拍視角曝　達人教你拍「倒影網美照」

「真正的自己」是什麼？日本作家提出「分人」概念：不只有一個

大叔高速公路逆行兩車相撞！　家屬嘆「感染新冠後記憶減退」

兔年迎新春！基隆市府推「在地美食」　余治明化身觀光大使

侯友宜初五赴慈法禪寺禮佛　祈求社會祥和、市民安康

菜膳一次能吃到12款菜色！大坪林日式餐廳還有板前握壽司與涮涮鍋

年菜也能自己種！都市農耕正夯　北市「田園基地」認養人次破37萬

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

高雄轎車逆向撞遊覽車成廢鐵　夫妻天人永隔

上兵嗆副班長「我讓你出不去營區」　下場慘了

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

快訊／新北五股嚴重車禍！2輕傷、2命危

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

失蹤少女遭友拉下海　他也加入結局GG

21歲男逆向闖五股高架匝道！2車對撞釀1死

38名死囚釋憲「無法槍決」　大法官得做決定了

找爆乳妹交易　開門見85kg女當場傻眼

偵查隊長偕正義會分會長飲酒狂歡　市警局震怒調查

金門女初四失蹤　初五離奇陳屍自家風水池

更多熱門

相關新聞

去年是過去式　統一獅董座引用龜兔賽跑

去年是過去式　統一獅董座引用龜兔賽跑

統一7-ELEVEn獅今天在台南主場舉辦開訓典禮，統一獅隊董事長凃忠正不免俗在儀式上勉勵全隊，並且用龜兔賽跑故事來提醒大家。

決定離開兄弟　張聖豪想找高志綱學

決定離開兄弟　張聖豪想找高志綱學

兒子要上大聯盟　黃欽智：比我好

兒子要上大聯盟　黃欽智：比我好

羅嘉仁復出　葉總：沒給他機會怪怪的

羅嘉仁復出　葉總：沒給他機會怪怪的

象魔力回鍋　兄弟3洋將27日投入春訓

象魔力回鍋　兄弟3洋將27日投入春訓

關鍵字：

棒球陰經龍

讀者迴響

熱門新聞

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面