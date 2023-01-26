重案回顧／前棒球國手陰經龍狠殺女友！刺破心臟奪命　超慘下場曝





▲陰經龍持刀刺殺女友，遭法官判刑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳韻如／嘉義報導

前棒球國少、台電嘉義區營業處員工陰經龍，2022年3月間因不滿張姓女友提分手，竟憤而持刀朝著上班中的女友胸口狠刺5刀，其中一刀刺破心臟，女友慘死血泊。法院審理後，陰經龍被依殺人罪嫌判刑15年，褫奪公權5年，另依傷害、恐嚇等罪合併判刑8年，得易科罰金。

根據判決，陰男與女友是台電嘉義區配電中心的同事，交往10多年，但女友在事發前提出分手，陰男2022年3月17日為了挽回女友，並相約配電中心的倉庫談判，不料雙方談判破局，陰男竟拿出預藏的水果刀抵住女友脖子恐嚇，「要跟你同歸於盡」，女友頸部因此受有撕裂傷，嚇得連忙報警。

原以為事情已過，但沒想到陰男仍心有不甘，同年月22日上午，竟趁著遞送文件時，拿出水果刀朝女友左胸、腹部連刺5刀，其中一刀更直接刺破女友心臟，導致女友大量出血，於此同時，一名鄭姓同事見狀上前勸處，但陰男竟轉身揮刀嗆，「如果敢阻止，我連你也殺」。警消獲報後趕抵現場，緊急將倒在血泊中的張女送醫搶救，但她仍因傷重宣告不治。

案經嘉義地院審理，陰男被依殺人罪嫌判處15年有期徒刑，褫奪公權5年；另依傷害、恐嚇等罪嫌，合併判他8個月有期徒刑，得易科罰金。全案目前上訴二審審理中。