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40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」　車友反串：一堆人沒繳

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／本報資料照）

▲侄子重機車禍毀損，求問不繳貸款會怎樣？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「如果不繳會怎樣？」一名網友透露，讀大三的侄子連找兩次要借錢，原來他跑山過彎摔車，如今車子沒錢修、也付不出車貸，加上車友鼓吹「可以不用繳貸款」。面對侄子價值觀思想走歪，原PO乾脆發文詢問大家，「我就PO這一篇，讓他看仔細...大家怎麼說！」

一名網友在臉書《爆廢公社二館》表示，有一位晚輩親戚讀大三（以下侄子代稱），堅持買了一台40萬中古重機，如今貸款才繳1年就發生車禍，「前幾天跑山時過彎摔車，自撞水泥護欄」，維修金額頗高，打工2萬薪水根本不夠付，家人也不願幫出錢，車子只好暫放地下室。

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眼看就要繳貸款了，這位侄子跑來向原PO借錢，但二度被原PO婉拒。更傻眼的是，侄子還天真詢問「車子撞到無法騎...還要繳貸款嗎？如果不繳會怎樣？」不僅如此，車友還告訴侄子「可以不用繳貸款...很多人沒繳貸款也沒怎樣」。

刷新三觀的言論，讓原PO不禁搖頭，「沒錯，發這篇就是讓大家洗臉的！我就PO這一篇，讓他（指侄子）看仔細...大家怎麼說！」

底下網友不客氣開噴，「基本上成為底層的第一步，就是信用破產」、「不用繳啊，但是還沒大學畢業就信用破產，以後看怎麼辦啊？都大三了怎麼智商像個X能兒一樣」、「循環利息、信用不良、資產查封、拍賣、強制執行扣薪還款」、「就一輩子做領現金的工作，以後也別想申請信用卡、別想貸款，那就可以不繳」、「那叫他朋友買一台給他騎也不要繳」。

這篇侄子的故事，不少網友秒聯想近日火紅的YouTube創作影片「山道猴子的一生」，接著紛紛笑酸「山道猴子的番外篇嗎」、「山道猴子的形成」、「山道猴子的上半生」、「叫他看山道猴子，然後交出一篇一萬字心得，再考慮要不要借錢給他」、「上下集記得都要看完」。

創作者Eric Duan也在個人YouTube頻道介紹，「山道猴子的一生」是創作的短篇故事，內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，內容牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，但故事內容、人物、對白純屬虛構，目前已累積超過200萬觀看次數。

▼山道猴子的一生爆紅。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

▲山道猴子的一生。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

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