終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時5天爽喝

▲萊爾富門市推出「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式買1送1」。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

最浪漫的七夕情人節即將到來，為另一半準備好驚喜了嗎？就有超商將於明（18）日起祭出連續5天「指定咖啡飲品買1送1」優惠；另外，超商限定門市開賣10款鮮花，不管是洋桔梗或玫瑰花通通都有，肯定要買來耍浪漫。

萊爾富門市推出「七夕情人節咖啡優惠」，8/18起至8/22止連續5天，「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式」下殺買1送1；不僅如此，萊爾富門市即日起至8/22止還有巧克力優惠，金莎指定商品任選2件8折。

▲萊爾富北市迪化店與北市湖鑽店也開賣10款鮮花。



七夕情人節怎麼可以少了鮮花！萊爾富北市迪化店與北市湖鑽店同步開賣10款鮮花，每束價格自99元至199元不等，像是洋桔梗、大／小玫瑰花等通通都有，方便民眾選購。

▲麥當勞夏季超殺優惠券來了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞則是祭出「夏季優惠券」，一共有7大系列、38種優惠選擇，其中，必搶大薯、4塊麥克雞塊及薯餅通通可享「加1元多1件」，而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」，除外還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，及「雙人共享209元起」、「大麥克雙享249元起」、「雙人早餐149元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」等好康，通通不能放過。

▲優惠券一共有38種優惠選擇等吃。