　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時5天爽喝

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市推出「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式買1送1」。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

最浪漫的七夕情人節即將到來，為另一半準備好驚喜了嗎？就有超商將於明（18）日起祭出連續5天「指定咖啡飲品買1送1」優惠；另外，超商限定門市開賣10款鮮花，不管是洋桔梗或玫瑰花通通都有，肯定要買來耍浪漫。

萊爾富門市推出「七夕情人節咖啡優惠」，8/18起至8/22止連續5天，「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式」下殺買1送1；不僅如此，萊爾富門市即日起至8/22止還有巧克力優惠，金莎指定商品任選2件8折。

▲▼萊爾富開賣情人節鮮花。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富北市迪化店與北市湖鑽店也開賣10款鮮花。

七夕情人節怎麼可以少了鮮花！萊爾富北市迪化店與北市湖鑽店同步開賣10款鮮花，每束價格自99元至199元不等，像是洋桔梗、大／小玫瑰花等通通都有，方便民眾選購。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞夏季超殺優惠券來了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞則是祭出「夏季優惠券」，一共有7大系列、38種優惠選擇，其中，必搶大薯、4塊麥克雞塊及薯餅通通可享「加1元多1件」，而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」，除外還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，及「雙人共享209元起」、「大麥克雙享249元起」、「雙人早餐149元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」等好康，通通不能放過。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲優惠券一共有38種優惠選擇等吃。

ET快訊
直擊／刪光周子瑜合照遭轟！　閨蜜女星：不難過是騙人的
快訊／「你有射嗎？」群創處長審問片瘋傳　真相曝光
快訊／「山道猴子」男女主角是超商店員！　全家發聲了
全聯「驚見新奇1物」結帳超神速！　全場敲碗：中南部也要
快訊／午後雷雨區擴大　10縣市大雨特報
日18禁女漫畫家曝光！　網見「胸器」驚呆：比A漫更巨
女星錄一半「跌地大哭」！崩潰：我是很缺錢才接這集

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「山道猴子」主角是超商店員！　業者發聲正名了

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時5天爽喝

這杯太欠喝！超商最新「青梅冰茶」來了　限時買2送2爽喝

限量34萬杯搶喝！超商首賣「agnès b.冰可可」　每一口都超濃郁

蝦皮購物「線上寵物展」　汪喵星球無膠主食罐7折起、18樣寵物爆品下殺1元

摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

「山道猴子」主角是超商店員！　業者發聲正名了

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時5天爽喝

這杯太欠喝！超商最新「青梅冰茶」來了　限時買2送2爽喝

限量34萬杯搶喝！超商首賣「agnès b.冰可可」　每一口都超濃郁

蝦皮購物「線上寵物展」　汪喵星球無膠主食罐7折起、18樣寵物爆品下殺1元

摩斯漢堡推「粉紅泡泡茶歐蕾」　七夕期間限定第2杯半價！

周末小確幸要衝！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

網票選「調味乳最愛口味」TOP 1終於出爐！這款口味竟打敗香蕉、哈密瓜？

想要紅運來找你？中元就拜這款「經典飲料」保佑攏總傳紅你！

全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

被控替im.B主嫌喬事　陳歐珀還原經過：陳琬惠烏龍爆料失立委專業

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

群創處長為何毀滅式自爆？律師曝「少做1事」：前妻小三通通爆氣

路上發現「一窩狗狗」全抱回去！　檢查發現牠們彼此無血緣關係

超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

七六人大危機！恩比德也可能出走　火箭、尼克準備搶人

淡水河北快與科技產業翻轉淡海新市鎮　「鴻灃青」坐享建設紅利

冠軍巧克力「北投拾米屋」存放過期原料！食藥署抓3違規開罰26.7萬

趙露思《偷偷藏不住》超高甜　在愛裡成長的人，能更勇敢地去愛

保瑞全球藥品銷售再下一城　安成併美藥商6產品

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

消費熱門新聞

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

全台通路激省優惠！中元節買1送1

達美樂無限期「外帶披薩199元」！

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

蝦皮購物「線上寵物展」　18樣寵物爆品下殺1元

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

限時5天！超商咖啡「買1送1」

網友最推「調味乳口味」香蕉、木瓜竟排在後面？

限量搶喝！超商首賣agnès b.冰可可

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

達美樂中元節推「三牲四喜」披薩

更多熱門

相關新聞

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

天氣炎熱當然要喝茶才清爽！就有超商即將開賣最新飲品「青梅冰茶」，喝起來充滿梅香、酸甜不膩口，8/23起還可享嚐鮮價49元、限量買2送2優惠；另外，超商限定門市也開賣新品「寶可夢芒果霜淇淋」，即日起只要嚐鮮價49元開吃。

限量搶喝！超商首賣agnès b.冰可可

限量搶喝！超商首賣agnès b.冰可可

台南Double cheese披薩吃到飽8/31熄燈

台南Double cheese披薩吃到飽8/31熄燈

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

9/30前合照打卡抽中鑽石對戒

9/30前合照打卡抽中鑽石對戒

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

快訊／日圓換起來！台銀現鈔至0.2216　逾1個月最甜

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面