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只有3天！超商超狂「10元烏龍茶」開賣了　寶可夢霜淇淋買1送1

▲▼7-11 「iseLect烏龍茶－有糖550ml（4入組）」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「iseLect烏龍茶－有糖550ml（4入組）」下殺40元。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

快幫冰箱補貨！就有超商限量推出「10元烏龍茶」，即日起限時3天開賣，原價80元的「烏龍茶4入組」，現在下殺銅板價40元，等於單入只要10元，趕快趁便宜買一波；另外，超商也將於8/23起開賣新品「青梅冰茶」，可享限量買2送2優惠。

7-11限定門市開賣自有品牌iseLect優惠，原價80元的「iseLect烏龍茶－有糖550ml（4入組）」，即日起至8/20止下殺每組銅板價40元，等於單入只要10元，超級划算，提醒此優惠售完為止，不參加飲料抽抽樂活動。

▲▼7-11 「iseLect烏龍茶－有糖550ml（4入組）」。（圖／記者周姈姈攝）

▲單入烏龍茶只要10元。

▲▼7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，更首度推出2款「雞尾酒風味氣泡咖啡」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，讓不少皮卡丘粉絲朝聖搶購。（圖／記者林育綾攝）

另外，7-11限定門市開賣寶可夢「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；不僅如此，若在8月期間每周五六日（8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還可享同品項買1送1。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市推出「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式買1送1」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市推出「七夕情人節咖啡優惠」，今（18）日起至8/22止連續5天，「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式」下殺買1送1；不僅如此，萊爾富門市即日起至8/22止還有巧克力優惠，金莎指定商品任選2件8折。

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