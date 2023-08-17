139線死亡彎道連奪2命！這隻「山道猴」都一起飆　家人巴他頭痛罵

▲彰化139縣道2個月連2死。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道大彰路被封為「死亡彎道」，2個月發生2起騎士自摔撞路樹死亡，7月15日20歲女騎士撞死一案，警方發現當晚有多人一起競速壓車，其中有一名男子由家人陪同到案，原來5月間另起1死1傷車禍，他也出現在現場，家屬當場氣得說，「都出人命了怎麼學不乖、2次都有你」，警詢後依公共危險罪嫌函送。

回到案發當時，今年5月，機車雙載在「死亡彎道」自撞，1名17歲少年卡在樹幹上，胸部嚴重變形無意識送醫不治，另名16歲少年則是左小腿骨折、全身多處擦傷，意識清醒，無生命危險。

▲5月中旬彰化139縣道釀1死1傷。（資料圖／民眾提供）

另一起自撞死亡案件發生在今年7月15日，一名20歲江姓女子與2名友人相約騎機車跑139縣道，但在20K處「死亡彎道」時，疑車速過快過彎自摔，人遭甩飛，撞擊路旁路樹及護欄，失去呼吸心跳送醫不治。警方事後也通知江女家人到場，家人透露，江女目前待業中，事前並不知情她與朋友約騎車，卻突然接到噩耗，無法接受。

經警方調閱監視器，發現車禍當晚，有多人一起競速壓車，其中有名男騎士曾出現在5月中1死1傷事故路段，騎士由家人陪同到警局說明，家屬當下氣得說，「兩次都有你」、「都出人命了」、「還學不乖」，由於該男子7月15日案件壓車競速事證明確，訊後後被依公共危險罪嫌函送。

▲7月15日騎士自摔亡。（資料圖／民眾提供）