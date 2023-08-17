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好市多2%回饋券「可抵9千多」　1規定超難花！會員怨：壓力大

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO很怕把回饋券紙本弄丟。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

拿到好市多2%回饋券，可有會員直嘆氣，「只能一次折抵，沒辦法分次消費！然後也不能儲值到卡裡面，只能憑紙本！我覺得是不是有更人性化的使用方式？」就有人也不禁抱怨，「收到單子前怕沒收到，收到單子後又怕遺失……整個壓力大」、「去年的一萬多元，直接放到失蹤忘記」、「希望未來改電子的。」

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見他收到好市多刷卡2%回饋券，金額是9158元，不是一筆小數目，這讓原PO很困擾，因為無法分次消費，又只憑紙本，納悶為何不能做成像百貨禮券那樣，沒用完的金額直接儲值。為此，他還特地寫了建議，希望好市多改進，並說這9千多塊終於花掉了，真的很怕弄丟。

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▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多2%回饋券須一次用完。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，大票會員爆出共鳴，「給成小額的也可以接受，比如一千幾張、五百幾張、一百幾張之類的」、「在美國可以在服務台或是結帳櫃台換成現金，可以建議台灣比照辦理」、「去年的一萬多元，直接放到失蹤忘記……都已經什麼年代了，這麼大的公司，不能用數位化點數？」

其中有人表示，「弄丟也沒關係，它是存在會員資料裡面的，而且截止日前，還會電話通知你趕快來消費，弄丟到服務台補印就可以了。」但也有會員分享經驗，要到現場才能申請補發，身分得是黑鑽卡主卡且沒過期，回饋券並非當場就能拿，要等幾個工作日，申請時還要指定在哪間分店領取、不能補寄。

根據好市多網站的會員權益條款，2%回饋券須一次用完不可分次使用、不可找零、不可用於好市多線上購物及購買Costco購物卡及儲值暨任何非購買商品之其他費用（包括但不限於商品運費、安裝及維修費、停車費等），亦不可要求兌換現金。另外，2%回饋券僅限抵用於台灣好市多賣場內消費（西式餐飲部和加油站除外）及會員續約年費。2%回饋券不接受影本、遺失不補發、過期無法使用且不接受有效期限延長之申請。

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