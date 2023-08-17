快訊／涉洩大S個資挨告　汪小菲現身台北地檢：一點家裡事

記者劉昌松／台北報導

藝人大S(徐熙媛)進2年與前夫汪小菲為了離婚協議費用，以及大S再婚等事情多次隔空交火，汪小菲為了自清曾在微博公開2人離婚協議書，而且未隱匿大S的個人帳號、住家地址等私人資料，被大S委請律師蒐證，控告汪小菲涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署17日再次傳喚汪小菲出庭應訊。面對記者詢問為何到地檢署，汪只搖搖手說「一點家裡事」。

▲汪小菲與大S幸福婚姻結束後，為了離婚協議多次隔空交火。（圖／記者劉昌松攝）

大S和大陸餐飲名人汪小菲在2011年結婚，2021年離婚後，汪小菲和前婆婆張蘭時常在微博攻擊大S，雙方為了房貸等金錢問題鬧得不可開交，大S先秀出帳戶明細，稱台北的房子是她自己買的，汪小菲則在2022年12月3日po出兩人的離婚協議書，表示當初協議時，他有聲明及保證「承擔台灣台北市信義區房地之債務」。

馬上有眼尖的網友和法界人士發現，離婚協議書上，包括大S的住址、銀行帳戶等個人資料全部都沒有隱匿打馬，大S憤而控告汪小菲涉嫌違反《個資法》，因之後汪小菲和張蘭仍三不五時在直播時辱罵大S，大S再委託大陸律師控告母子倆多次在抖音及直播中多次對她進行侮辱毀謗。

有關《個資法》部分，檢察官5月間已經首度傳喚汪小菲到案說明，8月初再傳大S釐清案情時，大S疑因擔心被守候媒體拍攝，臨時委由律師請假，本人並未現身。