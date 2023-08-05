巴基斯坦前總理「非法出售國家禮品」判監3年　警闖家抓人畫面曝

▲巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被判刑3年。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）5日被法院判監3年，如今警方已將其逮捕。

據BBC報導，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）法院裁定，伊姆蘭汗在2018至2022年擔任總理期間非法出售國家禮品罪成，而這名前總理將面臨3年的有期徒刑。

由於伊姆蘭汗並未出席審判，因此法院在宣布判決後也發出了拘捕令，伊姆蘭汗隨即在拉合爾（Lahore）的住所被捕。

報導稱，70歲的伊姆蘭汗自今年5月9日被捕後，始終否認控罪，而他的律師也表示他們將會上訴。

此前，伊姆蘭汗因貪腐等罪名被捕時，在全國各地點燃了抗議之火，情勢一度激化成警民衝突，造成至少8人死亡，1400多人被捕。如今伊姆蘭汗被法院判刑，預計將再度引發新一波示威。