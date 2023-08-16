公東高工遭列專輔學校「擬賣地籌錢」　教長：100萬元以上須經核准

記者許敏溶／台北報導

以培訓木工國手聞名的公東高工被列為專輔學校，近期傳出校方準備出售校地填補赤字，遭質疑專輔學校可否賣校地換錢。教育部長潘文忠今（16日）指出，依照退場條例，專輔學校要做一百萬以上財務處置要送教育部同意，教育部會依照程序審核。校方在本月初提出整體校務發展改善計畫，查核輔導小組會檢核改善計畫執行情況，查看有無達成解除專輔的條件。

▲被列為專輔學校公東高工，傳出要賣地籌錢。（圖／翻攝自Google Map）

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受到少子化影響，私校退場、停招消息頻傳，私立高中職也不例外。創校超過60年的台東私立公東高工，以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，該校引進「師徒制」將原住民培訓成頂尖木工人才，卻因財務惡化被教育部在今年4月列為專輔學校。

不過，公東高工校長李恭榮日前透露，準備出售376坪校地填補赤字。但也引發外界質疑，專輔學校是否可賣校地換錢。

教長潘文忠今下午接受媒體聯訪時表示，公東高工的董事會與行政團隊，都希望學校持續辦學，之前就計畫將廢棄教職員宿舍用地進行處分，而依照目前退場條例，專輔學校要做一百萬以上財務處置，需要經過主管機關教育部同意，教育部會根據校方提出的財務處分計畫，依照程序進行審核。

▲教長潘文忠表示，專輔學校若要做一百萬以上財務處置，需報教育部審核。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠進一步表示，社會各界都很關注公東高工，因為該校在台東招收偏鄉弱勢學生，教育部也組成專案輔導小組，更永續性協助學校校務發展，今年5、6月時，邀請技職發展專家到校與校方討論，思考在科班調整、產學合作等方面，專家則建議校方可做更好產創與行銷。

公東高工在8月10日已經提出整體校務發展改善計畫，潘文忠表示，查核輔導小組會檢核學校改善計畫執行情況，有無達成當時列為專輔的目標，若改善計畫能達到相關目標，可依法提到審議會，看是否能解除專輔學校，審議會將觀察學校與董事會的努力，專輔小組也會盡力協助學校能否解除專輔學校。