　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公東高工遭列專輔學校「擬賣地籌錢」　教長：100萬元以上須經核准

記者許敏溶／台北報導

以培訓木工國手聞名的公東高工被列為專輔學校，近期傳出校方準備出售校地填補赤字，遭質疑專輔學校可否賣校地換錢。教育部長潘文忠今（16日）指出，依照退場條例，專輔學校要做一百萬以上財務處置要送教育部同意，教育部會依照程序審核。校方在本月初提出整體校務發展改善計畫，查核輔導小組會檢核改善計畫執行情況，查看有無達成解除專輔的條件。

▲▼台東私立公東高工被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

▲被列為專輔學校公東高工，傳出要賣地籌錢。（圖／翻攝自Google Map）

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到少子化影響，私校退場、停招消息頻傳，私立高中職也不例外。創校超過60年的台東私立公東高工，以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，該校引進「師徒制」將原住民培訓成頂尖木工人才，卻因財務惡化被教育部在今年4月列為專輔學校。

不過，公東高工校長李恭榮日前透露，準備出售376坪校地填補赤字。但也引發外界質疑，專輔學校是否可賣校地換錢。

教長潘文忠今下午接受媒體聯訪時表示，公東高工的董事會與行政團隊，都希望學校持續辦學，之前就計畫將廢棄教職員宿舍用地進行處分，而依照目前退場條例，專輔學校要做一百萬以上財務處置，需要經過主管機關教育部同意，教育部會根據校方提出的財務處分計畫，依照程序進行審核。

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教長潘文忠表示，專輔學校若要做一百萬以上財務處置，需報教育部審核。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠進一步表示，社會各界都很關注公東高工，因為該校在台東招收偏鄉弱勢學生，教育部也組成專案輔導小組，更永續性協助學校校務發展，今年5、6月時，邀請技職發展專家到校與校方討論，思考在科班調整、產學合作等方面，專家則建議校方可做更好產創與行銷。

公東高工在8月10日已經提出整體校務發展改善計畫，潘文忠表示，查核輔導小組會檢核學校改善計畫執行情況，有無達成當時列為專輔的目標，若改善計畫能達到相關目標，可依法提到審議會，看是否能解除專輔學校，審議會將觀察學校與董事會的努力，專輔小組也會盡力協助學校能否解除專輔學校。

ET快訊
快訊／昨天才先發　富邦洋將離隊
85.9萬！台灣「TOYOTA Corolla Cross」
等到了！　可不可「買1送1」爽喝2周
台東戒治所僱員利刃插胸亡！再爆受刑人女友出入所長室
聯手女友妹妹性侵學妹！　渣男得手還想3P
陸22歲女大生遭「暗黑交易」50萬賣掉！人肉轉運到緬甸失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「石斑魚粥」用泡的！農業部嚴選20項水產品　提供秋節送禮選擇　

私校退場改建社宅或長照據點　台首大等四校提行政院跨部會議討論

以為是海帶！便當驚見「汙垢黑鐵片」　她崩潰：最後一口才發現

幫清車子撿到錢！他驚「每次都是500元」　老司機秒懂：躲太太用的

開噴「民進黨是害怕還是健忘？」　館長：這2年都有證據

男生打字用啥符號是地雷？妹子曝「1打法」秒被惹怒：直接冷掉

友唾棄「怎跟拿安卓男生交往」　妹子喊丟臉！逼男友買iPhone

公東高工遭列專輔學校「擬賣地籌錢」　教長：100萬元以上須經核准

菜瓜布中間「為何要挖洞」用途揭曉！過來人笑：收起你大膽的想法

60年最兇鬼月！「5生肖」運勢拉警報　這類人恐遇血光衰爆

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

「石斑魚粥」用泡的！農業部嚴選20項水產品　提供秋節送禮選擇　

私校退場改建社宅或長照據點　台首大等四校提行政院跨部會議討論

以為是海帶！便當驚見「汙垢黑鐵片」　她崩潰：最後一口才發現

幫清車子撿到錢！他驚「每次都是500元」　老司機秒懂：躲太太用的

開噴「民進黨是害怕還是健忘？」　館長：這2年都有證據

男生打字用啥符號是地雷？妹子曝「1打法」秒被惹怒：直接冷掉

友唾棄「怎跟拿安卓男生交往」　妹子喊丟臉！逼男友買iPhone

公東高工遭列專輔學校「擬賣地籌錢」　教長：100萬元以上須經核准

菜瓜布中間「為何要挖洞」用途揭曉！過來人笑：收起你大膽的想法

60年最兇鬼月！「5生肖」運勢拉警報　這類人恐遇血光衰爆

金控董座示警當心「陸版雷曼」　金管會主委：對金融業有信心

小S喊「我氣瘋了」摔碎來賓禮物！　泡泡哥哥還原經過：謝謝S姐

7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

《奧本海默》以外的歷史秘辛！關鍵蘇聯檔案曝光　瑪麗蓮夢露也有份

「石斑魚粥」用泡的！農業部嚴選20項水產品　提供秋節送禮選擇　

私校退場改建社宅或長照據點　台首大等四校提行政院跨部會議討論

林子偉首年月薪破陳金鋒紀錄　「天之嬌子」周六主場亮相！

貪官陳凱凌只判8年　台南藍軍：跟社會期待差距太遠

一晚被叫醒18次！　老闆苦勸：年輕人開民宿要三思

過年街頭被酒瓶砸頭...女險喪命　「魔鬼誘犯罪」男思覺失調判3年

驚悚片！騎士停紅燈突人車倒地　掙扎要爬來卻遭休旅車輾壓慘死

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

今天只是開始！明後天是降雨高峰

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞鬼

全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網驚：旅行社要關門了

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」

更多熱門

相關新聞

僅持有3年！遠雄賣台中2300坪土地　富宇捧40億收

僅持有3年！遠雄賣台中2300坪土地　富宇捧40億收

遠雄以40億元出售台中北屯2324坪土地，估處分利益約5億元，買方為富宇建設，經查該地位於崇德一路，遠雄在2020年Q3陸續取得。遠雄表示，出售是基於公司整體營運發展，並非看差特定區域房市，今年不排除繼續賣。

公東高工的恩人大有來頭　7500萬買地「無償出借」

公東高工的恩人大有來頭　7500萬買地「無償出借」

公東高工賣地求生存！善心買家出手了

公東高工賣地求生存！善心買家出手了

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

補助公幼留園遭質疑騙選票　教部：採固定收費「和準公幼一樣」

補助公幼留園遭質疑騙選票　教部：採固定收費「和準公幼一樣」

關鍵字：

專輔學校潘文忠公東高工潘文忠賣地

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

今起全台連下4天　雨最大時間曝

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

換變頻冷氣電費仍破萬　師傅曝1動作：月省2000

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面