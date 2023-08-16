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喝完高粱想吃粥　高雄男騎車拒檢逃逸「散步裝沒事」！18萬噴了

▲▼就想吃夜市海產粥...男酒後忍不住衝動外出，18萬秒噴了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲知名海產粥的誘惑！男子衝動酒駕也要吃，遭警攔查18萬噴了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名51歲王姓男子深夜在家喝完高粱以後，忍不住想吃夜市知名海產粥的衝動，便酒駕上路，紅燈右轉時直接遭到警方攔查。原先王男還一度棄車散步裝沒事，但遭到警方打臉識破，最後他堅持選擇拒絕酒測，直接拿下18萬元的罰單。

三民第一分局長明街派出所員警14日0時10分許執行巡邏勤務，經過三民區河南二路與南台路口時，發現王男騎機車紅燈右轉，便立即上前攔查。

王男發現有員警後，非但未停車，甚至違規紅燈右轉加速逃逸，最後逃逸到河南、同愛街口時，還若無其事下車假裝散步以規避查緝。

▲▼就想吃夜市海產粥...男酒後忍不住衝動外出，18萬秒噴了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲就想吃夜市海產粥...男酒後忍不住衝動外出，18萬秒噴了。（圖／記者賴文萱翻攝）

渾身散發濃濃酒氣的王男理直氣壯向攔查員警辯稱「哇啊謀騎車」，堅決表示並未騎車，員警立即喝斥「我這邊都有證據給你看！」而且王男殊不知頭上戴的安全帽已經露了餡，最終坦承騎車，但王男仍悻悻然堅持選擇拒絕酒測，直接拿下18萬元的罰單。

經了解，王男在家飲用高粱後，酒後不禁懷念夜市裡的知名海產粥，最終忍不住吃海產粥的衝動而忘記了酒駕的嚴重代價。員警忍不住告誡，為了想吃一碗海產粥值得嗎？再次叮囑下次再忍不住海產粥的誘惑，可請親友幫忙代購或尋求外送，或是也可以善用代駕或搭乘計程車前往購買。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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