泰觀光船遇水龍捲　「7人拋飛河面」恐怖畫面曝！1死1失蹤

▲觀光船遇到水龍捲,導致1死1失蹤。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/綜合報導

泰國南部發生一起觀光船遭遇水龍捲進而翻覆的意外,當時船上遊客全被拋飛,最終導致1人死亡、1人失蹤。

根據《法新社》報導,泰國南部佛丕府(Phetchaburi)邦蘭區(Ban Laem)邦塔汶河(Bangtaboon)一艘觀光船12日下午發生翻船意外,當時船上載有7名乘客,分別為4女2男,其餘1人則不知詳細身分,唯一能確定的是7人皆為泰國籍。

▲船隻翻覆,船上7人當場被拋進河中。(圖/翻攝自推特)

當時7人所搭乘的觀光遊覽船正在邦塔汶河上航行,然而卻突然遭遇水龍捲,船隻當場翻覆,7人皆被拋入河中。

#BangkokPost: Two tourists went missing after a tour boat was hit by a waterspout and sank in the middle of Bang Ta Boon bay off Ban Laem district on Saturday afternoon. #Thailand #BangTaBoon #travel #BanLaem #boathttps://t.co/ks6FWgE4Gx pic.twitter.com/DqoYYFqK17