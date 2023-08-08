憂孕妻胎死腹中...國道飆速172　她遭扣牌怒告：要法官有同理心

▲林女丈夫開車國道時速172狂飆遭開單，林女不服提告遭駁回。（示意圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／台北報導

林姓孕婦的老公，開車載她在國道上以時速172公里狂飆，遭國道警察開罰，因車輛登記在林女名下，導致林女被罰8000元及吊扣汽車牌照6個月，她不服提告是為保胎兒趕回家吃藥才超速，且生產後載寶寶也需要用車，希望法官有同理心不要吊扣牌照，台北高等行政法院認為，林女狀況不符緊急避難情狀，判決駁回。

林女的老公，2022年7月11日開著登記在她名下的車輛，載她行經國道3號北向72.6公里處，經雷達(射)測定行速為172公里，超速62公里，遭國道警察遂開單舉發，導致林女被罰8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，及吊扣汽車牌照6個月。

林女表示，當時身體有點不適，出現暈眩、喘不過氣等心悸情況，加上本身有缺鐵性貧血，翻包包發現沒帶藥，所以才請老公開快一點，老公也是擔心她腹中胎兒狀況才因緊張開太快，因為醫生有說明過，不要讓自己貧血，不然會影響胎盤無法製造氧氣，嚴重會胎死腹中。

林女強調，老公沒有要逃避超速的責任，因為當時情況緊急，全家收入都靠老公，也只有這台車，再來11月也要生產，載小孩寶寶都需要用到車子，沒有車子將很不方便，請求不要吊扣車牌。

新北地方法院認為，駕駛途中林女出現暈眩、喘不過氣等心悸情況，但忘記隨身攜帶藥物，林女老公慮及林女及胎兒狀況故超速等情為辯，尚無合乎緊急避難之情狀，不得據為撤銷原處分，判決駁回。

林女上訴表示，當下真的很緊急，老公也不知所措，才會開快趕著載她回家吃藥，雖然超速是不對的行為，但攸關腹中寶寶可能會有安危，希望法官能有同理心。台北高等行政法院認為原判決已有具體指摘及說明，林女上訴不合法，判決駁回。