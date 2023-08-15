隔音牆「開洞」放測速照相機！6小時拍55車超速　在地人氣炸

▲新店網友發現，祥和路上的隔音牆被開洞並架設測速照相機。（圖／翻攝臉書社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市新店區祥和路上的「隔音牆」近期被開了一個洞，有民眾靠近才發現外側竟擺著測速照相機，讓他無言並拍照通知鄉親，而消息曝光後，許多在地人氣憤難平。對此，警方表示，該路段車禍頻傳才會架設測速，且新架設點6小時就拍了55件超速。

有網友在臉書社團「我們就是安坑人 安坑自古就是城！」貼出多張測速照相機的照片表示，「原來還有這招啊…大家自己注意點啊」；照片顯示，新店區祥和路的隔音牆被挖了一個長方形開口，隔音牆外架設了一台移動式的測速照相機。

該文曝光後讓許多在地人非常生氣，「這個應該是不合法的吧」、「太會藏了吧」、「想榨乾民眾荷包」等。

▲新的測速照相機架設6小時就抓獲55件超速。（圖／翻攝臉書社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」）



對此，警方表示，該路段2021年死亡車禍28件、2022年死亡車禍2件，事故41起、2023年非死亡事故16件；另外，6月20日就透過交通警察大隊的網站公布，且測速前方100公尺有設置「警52」標誌，完全符合規定。

警方指出，該路段限速50公里，12日深夜11時架設，截至13日清晨5時，6小時共拍下超速55件。