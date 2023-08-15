　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隔音牆「開洞」放測速照相機！6小時拍55車超速　在地人氣炸

▲▼隔音牆「開洞」放測速照相機！6小時抓55車超速　在地人氣炸。（圖／翻攝臉書社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」）

▲新店網友發現，祥和路上的隔音牆被開洞並架設測速照相機。（圖／翻攝臉書社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市新店區祥和路上的「隔音牆」近期被開了一個洞，有民眾靠近才發現外側竟擺著測速照相機，讓他無言並拍照通知鄉親，而消息曝光後，許多在地人氣憤難平。對此，警方表示，該路段車禍頻傳才會架設測速，且新架設點6小時就拍了55件超速。

有網友在臉書社團「我們就是安坑人 安坑自古就是城！」貼出多張測速照相機的照片表示，「原來還有這招啊…大家自己注意點啊」；照片顯示，新店區祥和路的隔音牆被挖了一個長方形開口，隔音牆外架設了一台移動式的測速照相機。

該文曝光後讓許多在地人非常生氣，「這個應該是不合法的吧」、「太會藏了吧」、「想榨乾民眾荷包」等。

▲▼隔音牆「開洞」放測速照相機！6小時抓55車超速　在地人氣炸。（圖／翻攝臉書社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」）

▲新的測速照相機架設6小時就抓獲55件超速。（圖／翻攝臉書社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」）

對此，警方表示，該路段2021年死亡車禍28件、2022年死亡車禍2件，事故41起、2023年非死亡事故16件；另外，6月20日就透過交通警察大隊的網站公布，且測速前方100公尺有設置「警52」標誌，完全符合規定。

警方指出，該路段限速50公里，12日深夜11時架設，截至13日清晨5時，6小時共拍下超速55件。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
鬼門要開了！出遊、外宿禁忌一次看
爸爸、2弟妹被燒死！她獨活崩潰「無法言語」　逆子認罪關鍵曝
快訊／台灣飛人劉錚飆14分8籃板4抄截　中華藍喜迎4連勝
爸被爆乳女搭霸王車！　Lulu發聲
快訊／為性騷道歉！「紅面棋王」請辭亞運圍棋總教練
如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已第3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林男燒死爸爸、2弟妹！她獨活崩潰「無法言語」　逆子認罪關鍵曝

82人闖阿里山林鐵軌道！被勸阻反問警：不能走為什麼沒通知？

快訊／澎湖80歲翁撈海膽失聯！27人到場搜救中

快訊／基隆公車撞民宅戶外遮雨棚　1女右耳濺血倒地送醫

今晚鬼門開！前婆婆「只要男孫」　美魔女連連墮胎超渡9嬰靈

宜蘭女遭醉酒男同事性侵　一通「關鍵電話」救了她

隔音牆「開洞」放測速照相機！6小時拍55車超速　在地人氣炸

聯邦銀變詐團金融總部！經理帶頭3分行淪陷　5000萬贓款被領光

國3北上樹林段5車連環撞　2車「撞到交疊」…初判未保持距離　

爆乳女騙搭Lulu爸霸王車！腳踩39800潮牌鞋　卻雙手一攤喊沒錢

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

雲林男燒死爸爸、2弟妹！她獨活崩潰「無法言語」　逆子認罪關鍵曝

82人闖阿里山林鐵軌道！被勸阻反問警：不能走為什麼沒通知？

快訊／澎湖80歲翁撈海膽失聯！27人到場搜救中

快訊／基隆公車撞民宅戶外遮雨棚　1女右耳濺血倒地送醫

今晚鬼門開！前婆婆「只要男孫」　美魔女連連墮胎超渡9嬰靈

宜蘭女遭醉酒男同事性侵　一通「關鍵電話」救了她

隔音牆「開洞」放測速照相機！6小時拍55車超速　在地人氣炸

聯邦銀變詐團金融總部！經理帶頭3分行淪陷　5000萬贓款被領光

國3北上樹林段5車連環撞　2車「撞到交疊」…初判未保持距離　

爆乳女騙搭Lulu爸霸王車！腳踩39800潮牌鞋　卻雙手一攤喊沒錢

全台漁會三首長聯誼　侯友宜：凝聚共榮共好目標邁進

陳品捷睽違兩個月回一軍　關鍵安獲選MVP：希望別再延長賽

美國大聯盟專家「新竹棒球場報告」出爐　高虹安初步查看：不太妙

加拿大「森林大火」燒掉整個希臘國土　超過1000起火災還在燒

女星被跟蹤偷拍！控性騷反遭酸「為何不報警」　無奈曝經過：這就是騷擾

鬼月出遊禁忌！專家示警「飯店這間房」最陰　9注意事項一次看

味全龍靠再見失誤1分差勝出　葉總歸功投手群

快訊／台灣飛人劉錚飆14分8籃板4抄截　中華藍喜迎4連勝

快訊／反擊黑金爭議！鄭文燦提告黃國昌　黃反嗆：要告就來告

梁家榮連2天開轟！霍爾7局好投MVP　桃猿11比5勝兄弟

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

東澳隧道5車連撞釀3傷　延至下午3時搶通

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

快訊／桑樹溪5天奪2命！男玩漂漂河沉水底6分鐘亡

Lulu爸被坐霸王車…火辣女乘客抓到了！

騎士停紅燈突倒地　遭休旅輾壓慘死

即／雲林惡火再添1死！父搶救12hrs宣告不治

即／國3樹林段7車撞一團！　休旅車猛力「騎上前車」側翻

奪金牌搭機返台猝逝…國手相驗結果出爐！

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

大象村長出殯　大雨中千人送行落淚

139線連2死　修行人到場：他還在

18歲女拜月老遇雨　竟求警送她到車站

更多熱門

相關新聞

國道飆速172　她遭扣牌怒告：要法官有同理心

國道飆速172　她遭扣牌怒告：要法官有同理心

林姓孕婦的老公，開車載她在國道上以時速172公里狂飆，遭國道警察開罰，因車輛登記在林女名下，導致林女被罰8000元及吊扣汽車牌照6個月，她不服提告是為保胎兒趕回家吃藥才超速，且生產後載寶寶也需要用車，希望法官有同理心不要吊扣牌照，台北高等行政法院認為，林女狀況不符緊急避難情狀，判決駁回。

台南最強測速桿！　半年取締7741案

台南最強測速桿！　半年取締7741案

台中上半年10大吸金測速桿出爐！「桿王」是它

台中上半年10大吸金測速桿出爐！「桿王」是它

雲林科技執法開出20444張紅單　「業績」冠軍路口曝

雲林科技執法開出20444張紅單　「業績」冠軍路口曝

BMW男吃74張罰單不甩　拔牌扣車拍賣逼繳清

BMW男吃74張罰單不甩　拔牌扣車拍賣逼繳清

關鍵字：

隔音牆測速照相機超速

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

東澳隧道5車連撞釀3傷　延至下午3時搶通

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面