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「早餐店月薪33K」妹子曝3優點　過來人1天就嚇跑：寧可做超商

美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO在早餐店上班，月薪3萬3000元。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人畢業後，遲遲找不到喜歡的工作！一名女網友透露，早餐店是她第一份工作，月薪3萬3000元工時9小時，且月休4天，接著點出有「3個優點」讓她很滿意。文章曝光後，網友卻認為缺點大於優點，「月休4天其實有點少，上班也滿長的，我會寧可做超商！」

一名女網友在Dcard表示，去年畢業的她，目前在早餐店工作，月休4天、扣掉勞健保後實領3萬3000元，上班時間為早上4點30至13點30分。這份工作優點部分，就是同事好相處，且下班有自己的時間，完全不怕被主管打擾。

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話鋒一轉，原PO也詢問大家意見，「如果是你會繼續待下去嗎？」若要離職，好歹也要做滿一年才行，「各位都是怎麼找到自己喜歡且能做長久的工作呢？」

底下網友熱議，「不太能理解月休4天怎麼能做得下去？真奴」、「去做過早餐店，我一天就跑了，工作區擁擠+油煙味很重也很累，月休4天其實有點少，上班也蠻長的，我會寧可做超商」、「我家旁邊的早餐店開30年，20出頭歲的員工小姐現在50多歲了，這些年看著她結婚生子買房子，過得好像也沒什麼不好，去年她兒子結婚了，他還幫他兒子準備了一間房子」。

就有過來人建議，「如果1.想發展其他行業的過渡期，2.不知道要做什麼的迷茫期，可以在這待著，至少有薪水+下班後真的可以規劃時間」。

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