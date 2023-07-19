台中上半年10大吸金測速桿出爐！「桿王」每月開罰1247件

▲西屯區台灣大道2088號前的固定式測速照相桿，是今年上半年的桿王。（圖／截取自Googlemaps）

記者白珈陽／台中報導

台中市警察局為維護用路人交通安全，在全市設置165處固定式測速照相桿，盼藉此警示駕駛人減速慢行，減少事故發生。交通大隊公布今年上半年開罰件數前10名的路段，其中第1名為西屯區台灣大道2088號前，舉發件數共7484件，平均每月開罰約1247件，若每件依開罰1600元計算，每月為公庫帶來近200萬元進帳。

台中市警局公布2023年1至6月全市固定式測速照相取締件數前10大地點及舉發件數如下：

第1名：西屯區臺灣大道4段2088號前舉發7484件。

第2名：大里區國光路2段505號前舉發7356件。

第3名：南屯區文心南路近三民西路口舉發4775件。

第4名：南屯區永春南路近888巷口前舉發4564件。

第5名：豐原區三豐路2段510號前舉發3593件。

第6名：沙鹿區東大路2段1057號前舉發2938件。

第7名：北屯區東山路2段大坑國小處舉發2915件。

第8名：南屯區中彰快速道路4.8公里處舉發2901件。

第9名：太平區長龍路4段25巷口處舉發2245件。

第10名：西屯區中彰快速道路12.7公里處舉發1885件。

交通大隊指出，固定式測速照相桿舉發件數前10名的地點，都是台中市各行政區重要聯絡道路，大多為車道寬敞筆直，或是下坡路段，民眾較易疏忽速限而超速行駛。

台中市警局表示，超速行駛會使駕駛人視線範圍變小、縮短反應時間及增加煞車距離，一旦發生事故時，嚴重性也會大為增加，因此透過科學儀器設備全天候運作及警示減速慢行，希望駕駛人都能遵守交通法規，保障用路人行車安全，提升交通順暢。目前台中市共有165處固定式測速照相設備。