進口蛋攔檢接連出包　農業部：進口國減至4國「專案至明年6月」

▲農業部專案進口雞蛋接連傳出攔檢不合格，進口國已從10國減至4國。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部為調節國內雞蛋產銷，從土耳其、巴西進口的雞蛋，接連傳出因為驗出動物用藥、農藥、抗生素等違規用藥，遭食藥署在邊境攔查。農業部畜牧司副司長李宜謙今（15）日表示，會依據契約向進口國退運、求償，不會讓全民買單，也不會影響冷鏈庫存安全量；進口專案將維持到明年6月，但進口國減至美國、澳洲、日本、泰國等四個國家。

衛福部食藥署今公布最新邊境不合格名單，由台農投資股份有限公司自巴西進口的冷凍蛋液驗出農藥殘留；超思有限公司自巴西進口的帶殼雞蛋也驗出國內禁用的抗生素，總計106噸，必須退運或銷毀。

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畜牧司副司長李宜謙表示，農業部成立的台農公司進口的是冷凍液蛋，在海關檢出後即退運，不會進到國內來，液蛋本來只做加工用途，不影響帶殼鮮蛋庫存量，農業部也會依據商業契約處理，向進口國退運、求償；至於超思公司自行進口的殼蛋，屬民間貿易業者自主進口行為，理應由該公司向對方求償，也不影響農業部殼蛋倉儲數量。

為解決蛋荒，農委會從今年2月起啟動雞蛋短期專案進口，進口國一度多達美國、澳洲、日本、土耳其、巴西、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、波蘭等10國，截至7月底已進口逾1.7億顆雞蛋。

李宜謙說，感謝邊境檢驗發揮把關效果，目前已沒有再向土耳其、巴西下訂單，而因應國內雞蛋產能逐漸恢復與市場需求，目前進口國已減至美國、日本、澳洲、泰國等四個國家，短期專案進口將持續到明年6月止，持續滾動保持6千萬顆安全庫存量。