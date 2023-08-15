陸8月起公布「服務零售額」數據　全面反映消費市場

▲大陸統計局8月起新增公布「服務零售額」數據。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局8月份開始首次公布「服務零售額」數據。統計局的官員表示，之所以要測算和公布相關數據，是由於隨著經濟轉向高質量發展階段，消費對經濟發展的基礎作用逐步增強，消費形態逐漸由商品消費為主向商品和服務消費並重轉變。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉提到，從8月份開始，統計局首次增加公布「服務零售額」數據，主要是指企業（產業活動單位、個體戶）以交易形式直接提供給個人和其他單位非生產、非經營用的服務價值的總和。

付凌暉說，這是為了反映服務提供方以貨幣形式銷售的屬於消費的服務價值，包括交通、住宿、餐飲、教育、衛生、體育、娛樂等領域服務活動的零售額。

付凌暉指出，之所以要測算和發布服務零售額這個數據，主要是由於隨著中國大陸經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，消費對經濟發展的基礎性作用逐步增強，消費結構不斷轉型升級，消費形態逐漸由商品消費為主向商品和服務消費並重轉變。

付凌暉說，從全國居民人均消費支出的數據來看，服務消費佔比已經超過了40%，「從總量上來看，社會消費品零售總額作為反映消費市場發展情況的主要指標，在反映我國消費市場動態發展方面發揮了重要作用。」

付凌暉提到，不過，從統計口徑來看，社會消費品零售總額側重於反映實物商品的消費，包括商品零售和餐飲收入，但是沒有包括餐飲服務以外的其他服務消費，難以全面反映消費市場的發展情況，「為此，統計局開展了貿經統計方法制度改革，拓展消費統計的範圍，建立反映服務消費發展情況的指標，即服務零售額。」

國家統計局當日公布的數據顯示，1至7月份，服務零售額同比增長20.3%，增速明顯快於社會消費品零售總額、全國網上零售額。