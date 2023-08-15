曾以無黨身分參戰市長！曾尹儷獲民眾黨徵召選高雄立委　PK邱議瑩

▲曾無黨參戰高雄市長，曾尹儷接受民眾黨徵召再戰立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民眾黨中央委員會日前通過，徵召去年曾以無黨籍身分參選高雄市長的候選人曾尹儷出戰立委，並挑戰高雄腹地最大選區第一選區，PK民進黨立委邱議瑩。曾尹儷表示，她去年參選高雄市長時已展現對高雄的關愛與決心，這次更是她繼續為高雄市民改變未來而出發的決定。

民進黨高雄市黨部主委莊貽量指出，曾博士是前高雄市長候選人，現由本黨徵召出戰，將參選高雄最大的第一選區。她擁有公共管理專業，曾參選市長並有多年的輔選經驗，被視為地方專業人才，曾博士的參選決定得到了柯主席的支持，她承諾將投入前線為高雄市民努力。

▲民眾黨中央委員會日前通過，徵召去年曾以無黨籍參選高雄市長的候選人曾尹儷（左二）出戰立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

曾尹儷重點推動財務資源分配、觀光業發展以及地區經濟進步，以解決城鄉差距問題，同時也期望以自己的專業能力贏得地方的支持，更關注被遺忘的行政區。

莊貽量說，曾尹儷以政治新秀的身份，具備豐富政治經驗和專業知識，展現出卓越的政治才華和熱情，她的參選得到了民眾黨的全力支持，並堅信她將在立法院中為高雄市民發聲，並推動改革和進步。

▲曾尹儷邀請市民共同參與改變，特別是關心長期被忽視的地區，讓這些地方能夠獲得應有的尊重和關注。（圖／記者賴文萱翻攝）

在這場記者會中，曾尹儷也強調她對高雄市的深切關懷，不僅僅是個人參選的展示，更代表著她對改變高雄局勢的堅定承諾，她邀請市民共同參與改變，特別是關心長期被忽視的地區，讓這些地方能夠獲得應有的尊重和關注。