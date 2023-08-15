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登革熱疫情擴大！單周爆469例本土「創新高」　全國已11縣市有病例

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明登革熱疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明登革熱疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情升溫且持續擴大！疾病管制署今（15）日公布上周新增469例登革熱本土病例，創單周新高，其中台南市占390例最嚴重，另台北市、新竹市、彰化縣等縣市新出現本土個案，目前疫情已經分布11縣市且北中南都有，今年累積病例本土病例1579例，創10年同期最高。

疾病管制署今表示，國內上周(8日至14日)新增469例登革熱本土病例，個案居住地台南市390例、雲林縣40例、高雄市19例、屏東縣16例、台北市、新竹市、台中市及彰化縣各1例。

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各縣市個案居住地分別分布於台南市東區111例、永康區105例、安南區82例、北區31例、南區24例、仁德區10例、中西區9例、安平區7例、歸仁區6例、關廟區2例、將軍區、善化區及西港區各1例；雲林縣古坑鄉34例、斗六市4例、莿桐鄉及林內鄉各1例；高雄市小港區7例、左營區4例、旗津區3例、梓官區2例、湖內區、鳳山區及茄萣區各1例；屏東縣萬丹鄉13例、潮州鎮2例及竹田鄉1例；台北市大同區、新竹市北區、台中市西屯區及彰化縣彰化市各1例；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中262例男性、207例女性，發病日介於7月30日至8月14日。

疾管署說明，國內本土登革熱疫情持續升溫，台北市、新竹市及彰化縣於上周分別出現今年首例本土登革熱病例，截至目前全國已有11縣市出現本土病例。國內今年截至8月14日累計1,579例本土病例，其中台南市1,310例、雲林縣175例、高雄市58例、屏東縣20例、台中市及嘉義縣各5例、南投縣2例、台北市、新竹市、苗栗縣及彰化縣各1例，全國病例數為近10年以來同期最高。

個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔40%(634例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)，今年累計10例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣8例、台南市2例，其中2例住院中，另累計1例死亡病例。

目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計100例境外移入病例，感染國家分別自泰國28例、印尼及馬來西亞各18例、越南13例、菲律賓7例、印度5例、馬爾地夫4例、寮國及新加坡各2例、孟加拉國、緬甸及中國各1例移入。

疾管署提醒，近期各地氣候持續炎熱且容易降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，加上暑假期間民眾入出境、往來各地交流頻繁，各縣市均有登革熱流行風險，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。

近期有流行區活動史的民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

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